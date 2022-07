James Harden ostaja pri Philadelphii, a po sezoni lahko odstopi od pogodbe

Eden od zvezdnikov severnoameriške košarkarske lige NBA James Harden ostaja pri Philadelphia 76ers. Kot poročajo ameriški mediji, sta se klub in Harden dogovorila za dveletno podaljšanje. Dvaintridesetletnik bo prejel 68,6 milijona dolarjev (67,2 milijona evrov) ter možnost, da po sezoni 2022/23 odstopi od pogodbe in si poišče drugo ekipo.

Pri Philadelphia Inquirer so zapisali še, da je Harden pred tem zavrnil ponudbo v višini 47,4 milijona dolarjev (46,4 milijona evrov) za prihajajočo sezono.

Breaking: James Harden has agreed on a two-year, $68.6M deal to return to the 76ers, sources tell @wojespn.



The deal includes a player option in the second year. pic.twitter.com/JQBhNw22kl — SportsCenter (@SportsCenter) July 20, 2022

Olimpijski prvak z reprezentanco ZDA se je Philadelphii pridružil februarja po nekaj več kot letu dni pri Brooklyn Nets, a je z ekipo v končnici kmalu izpadel. Pred tem je desetkratni igralec tekme zvezd All-Star več kot osem sezon igral za Houston Rockets.

Harden je dejal, poroča ESPN, da želi Philadelphii dati priložnost, da z denarjem zgradi ekipo, ki se je sposobna boriti za naslov prvaka. Ekipe v ligi NBA se morajo sicer držati omejitve plač.

Sekulić uradno v Rusijo

Potem ko so ruski športni mediji o tem pisali že prejšnji teden, je slovenski selektor Aleksander Sekulić tudi uradno postal ruskega prvoligaša Lokomotiv Kubana.

Welcome to the team, Alexander 👋



Alexander Sekulich is the new head coach of Lokomotiv Kuban!



More details on the club website:https://t.co/UcG49FXG4b #lokobasket pic.twitter.com/U3KHxlNFMK — Lokomotiv Kuban (@lokobasket) July 20, 2022

42-letni Sekulić je na čelu Lokomotiva zamenjal Srba Branka Maksimovića, ki je moštvo po decembrski razrešitvi Jevgenija Pašutina vodil do četrtega mesta v ruski ligi VTB. Od leta 2017 je deloval v Nymburku, leta 2020 pa se je kot glavni trener usedel na selektorsko klop slovenske reprezentance, ki jo je lani popeljal do četrtega mesta na olimpijskih igrah, kot pomočnik selektorja Kokošova pa je leta 2017 osvojil tudi zlato odličje na evropskem prvenstvu. Kot trener je med drugim deloval še pri Sixt Primorski, Krki in Slovanu.

Aleksander Sekulić se iz Češke seli v Rusijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ekipa Lokomotiv Kuban je v pretekli sezoni ruskega prvenstva v rednem delu osvojila četrto mesto, kar je bil tudi končni izplen v izločilnih bojih, kjer je Lokomotiv v polfinalu najprej klonil proti CSKA-ju, v seriji za tretje mesto pa je bil boljši Unics iz Kazana.

Yogi Ferrell ostaja v Ljubljani

Po Edu Muriću, Alenu Omiću in Zoranu Dragiću je Cedeviti Olimpiji uspelo zadržati še enega od nosilcev igre iz sezone 2021/22. V slovenski prestolnici ostaja tudi ameriški organizator igre Yogi Ferrell, ki se je zmajem pridružil sredi prejšnje sezone in takoj postal eden od ključnih členov slovenskih državnih, pokalnih in superpokalnih prvakov, obenem pa ljubljenec navijačev ljubljanskega kolektiva.

Yogi Ferrell ostaja član Cedevite Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zadovoljen sem, da bom še naprej del Cedevite Olimpije in da bom znova združil moči z Edom, Zoranom in Alenom ter vsemi ostalimi fanti, ki so ostali v Ljubljani od prejšnje sezone ali so se nam in se nam še bodo pridružili to poletje. Verjamem, da bomo v novo sezono vstopili visoko motivirani, da popravimo rezultat iz prejšnje sezone in da bodo vsi navijači še naprej uživali v naših dobrih predstavah in borbenih igrah. Komaj čakam, da se začne nova sezona," je ob podaljšanju pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Ferrell.

Jan Rebec iz Šenčurja v Banja Luko

Jan Rebec, nekdanji košarkar obeh najuspešnejših slovenskih klubov, Olimpije in Krke, je zapustil vrste Šenčurja in se preselil k Borcu v Banja Luko, tretjeuvrščeni ekipi lanskega bosanskega prvenstva in lige Aba 2. Osemindvajsetletni slovenski branilec je tretja okrepitev banjaluškega moštva, poroča spletna stran BHbasket.

Rebec je v svoji karieri poleg dresov že omenjenih klubov nosil še drese Pivke, Ajdovščine, Šentjurja in LTH Castings Škofje Loke. V lanski sezoni je za Šenčur dosegel povprečno 12,5 točke in zbral 3,2 skoka in 3,8 asistence.

Cerkvenik s Krko podpisal dolgoročno pogodbo

Miha Cerkvenik, ki je zadnji dve leti igral v ljubljanski Iliriji, je nova okrepitev novomeške Krke. Dvajsetletnik je s Krko sklenil dolgoročno pogodbo, so sporočili iz novomeškega kluba.

Miha Cerkvenik se iz Ilirije seli h Krki. Foto: Vid Ponikvar

V prejšnji sezoni je Cerkvenik v slovenskem državnem prvenstvu beležil po 11,4 točke, 3,8 skoka in 1,7 podaje na tekmo.

"Tudi v novi sezoni želimo slediti naši viziji: Krka je klub, ki daje priložnost mladim nadarjenim igralcem. Verjamemo, da bo Cerkvenik ponujeno maksimalno izkoristil in prav v Novem mestu naredil velik korak naprej v karieri," je ob prihodu novinca dejal direktor kluba Jure Balažić.

Bo Tyler Dorsey kmalu spet član ekipe v NBA? Foto: Guliverimage

Dorsey nič več za Olympiacos, naslednji korak liga NBA?

Košarkar Tyler Dorsey ni več član Olympiacosa, so danes sporočili iz grškega kluba. Šestindvajsetletni košarkar je že dlje časa na radarju lige NBA, natančneje, želeli naj bi si ga pri Dallas Mavericks in tega naj bi si želel tudi on. Zdaj je, kot kaže, tik pred tem, da se bo zares vrnil v ZDA.

Thank you for showning true dedication and determination to #OlympiacosBC ! We’re wishing you the best of luck in the next step of your career. @TDORSEY_1 #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/XzCjDe7HfR — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) July 19, 2022

Grško-ameriški košarkar, ki je v ligi NBA nazadnje igral v sezoni 2018/19, je v začetku poletja v Dallasu opravil zasebni trening, na katerem je, kot vse kaže, prepričal vodstvo kluba, ki naj bi bilo zdaj tik pred tem, da 196 centimetrov visokemu branilcu ponudi možnost sodelovanja. Dorseyja je leta 2017 kot 41. na naboru lige NBA izbrala Atlanta, v sezoni 2018/19 je na 104 tekmah v rednem delu sezone v povprečju dosegal 6,7 točke, 2,3 skoka in 1,3 asistence na tekmo. Nato se je odpravil v Evropo, kjer je dve leti branil barve Maccabija iz Tel Aviva, zatem se je lani avgusta pridružil Olympiacosu, s katerim se mu je zdaj tudi uradno iztekla pogodba, ki je klub in košarkar ne bosta obnovila.

Dennis Tunstall okrepil Domžalčane

Za Helios Suns je pogodbo podpisal 25-letni in 206 centimetrov visoki ameriški center Dennis Tunstall, je v sporočilu za javnost zapisala domžalska košarkarska ekipa. Američan je v prejšnji sezoni igral za Zlatorog iz Laškega. V ligi Nova KBM je dosegal povprečno 12,5 točke in 10,2 skoka na tekmo, z drugo najboljšo povprečno valorizacijo v državnem prvenstvu − 21,4, poroča STA.

"Veseli me, da se vračam v Slovenijo, kjer sem se že v prejšnji sezoni dobro znašel. Ponosen sem na priložnost, ki me čaka v Domžalah. Po najboljših močeh bom pomagal novi ekipi do uresničitve zastavljenih ciljev," je za klubsko spletno stran dejal Tunstall.

Rodriguez se vrača k Realu

Španski košarkar Sergio Rodriguez se je vrnil v vrste Real Madrida, s katerim je podpisal enoletno pogodbo. Šestintridesetletni košarkar je dres španskega kluba nosil že v letih 2010−2016, v katerih je osvojil tudi evroligo. V zadnjih treh sezonah je nosil dres milanske Olimpie, pred tem je igral tudi v ligi NBA, med drugim je nosil dres Portlanda, Sacramenta, New Yorka in Philadelphie.

