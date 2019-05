Košarkarice končale prvi del priprav za EP

Rogla je bila zadnjih osem dni domovanje ženske košarkarske reprezentance. Izbranke selektorja Damirja Grgića so v prvem ciklu priprav za letošnje evropsko prvenstvo v Srbiji opravile 12 treningov. Po dnevu in pol počitka se reprezentantke v nedeljo zberejo v Laškem, kjer jih konec tedna čakata tudi prvi pripravljalni tekmi.

Po dolgi klubski sezoni je bil uvodni teden priprav namenjen osvežitvi telesne pripravljenosti košarkaric ter uigravanju določenih napadalnih taktičnih zamisli strokovnega štaba. Tako kot v prejšnjih reprezentančnih druženjih tudi tokrat v ekipi vlada odlično vzdušje. Nekoliko ga je skazila le poškodba kolena Sare Meden, ki se po Rogli izbrani vrsti ne bo več pridružila, saj jo že v torek čaka operacija. Po dnevu in pol počitka se bo reprezentanca v nedeljo zbrala v Laškem.

#Rogla @UNITUR_Resorts je bila zadnjih osem dni domovanje ženske reprezentance. Izbranke selektorja Grgića so v prvem ciklu priprav na #EuroBasketWomen opravile 12 treningov. Tako kot na prejšnjih druženjih, tudi tokrat v ekipi vlada odlično vzdušje. 🏀🇸🇮💪#nisnasneustavi pic.twitter.com/H0iKyB2dfT — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) May 24, 2019

Dekleta bodo v Laškem dočakala tudi prvo merjenje moči. Na turnirju, ki nosi ime po generalnemu sponzorju slovenskih košarkarskih reprezentanc, Telemachu, se bodo v petek, 31. maja najprej pomerile z reprezentanco Češke, dan kasneje pa jih v dvorani Tri lilije čaka še obračun s Hrvaško.

"Igralke so na zbor prišle izjemno motivirane in tudi dobro pripravljene"

"Po prvih treningih priprav lahko rečem, da smo na pravi poti. Igralke so na zbor prišle izjemno motivirane in tudi dobro pripravljene. Uvodni cikel priprav smo namenili napadalnim taktičnim zamislim, odlično delo pa je opravil trener za telesno pripravo Marko Dimnik. Glede na to, da je v ekipi kar nekaj novink, smo prvi teden izkoristili tudi za medsebojno spoznavanje in veseli me, da v ekipi znova vlada odlično vzdušje. Razžalostila nas je le poškodba Sare Meden, ki ji vsi skupaj želimo hitro in uspešno okrevanje," je uvodne priprave povzel selektor Grgić.

Evropsko prvenstvo v Srbiji in Latviji bo na sporedu med 27. junijem in 7. julijem. Slovenija se bo v prvem delu v Nišu pomerila z Madžarsko, Turčijo in Italijo.

Preberite še: