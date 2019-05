Medenova zaradi poškodbe prisiljena končati reprezentančne priprave

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se na Rogli pripravlja na evropsko prvenstvo, ki ga bosta od 27. junija do 7. julija gostili Srbija in Latvija. Iz slovenskega tabora pa so sporočili, da je zaradi poškodbe kolena priprave končala Sara Meden.

Branilka ljubljanske Ježice Sara Meden se je poškodovala na reprezentančnih pripravah in jo čaka operacija. Medenova je na treningu prejela udarec v levo koleno. Kot so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije, so podrobni zdravniški pregledi pokazali, da bo branilka ljubljanske Ježice morala na operacijo, odstranili ji bodo odkrušek v kolenu. Medenova bo sicer do petka ostala na Rogli.

"Na žalost mi je višja sila preprečila, da še naprej treniram s to čudovito ekipo in kandidiram za premierni nastop v članskem reprezentančnem dresu.

Podrobni pregledi kolena so žal pokazali, da bom poškodbo morala sanirati z operacijo. Soigralkam in štabu se zahvaljujem za vso pomoč in podporo. Reprezentanci v nadaljevanju priprav želim veliko sreče, sama pa se bom med prvenstvom prelevila v glasno navijačico," je dejala Medenova.

Selektor Damir Grgić pa je poudaril, da je odlično vzdušje v reprezentanci nekoliko pokvarila poškodba Medenove.

"Odločitev, ali bomo Sarino odsotnost nadomestili z vpoklicem nove igralke, bo strokovni štab reprezentance sprejel v prihodnjih dneh," je pojasnil Grgić.