Celjanke suvereno do novega naslova

Košarkarice Cinkarne Celje so spet državne prvakinje. V današnji tretji finalni tekmi državnega prvenstva so z 72:52 (19:10, 34:26, 56:33) premagale kranjski Triglav in finale dobile s 3:0 v zmagah. Za Celjanke je to že 19. naslov državnih prvakinj.

V ponedeljek so Celjanke na prvi finalni tekmi končnice v 1. SKL v Celju zmagale z 69:48, v sredo so bile boljše tudi v Kranju in zmagale s 77:53.

Na današnji tekmi so celjske košarkarice temelje za zmago postavile v tretji četrtini, ki so jo dobile z 22:7, po prednosti več kot 20 točk pa so dvoboj brez težav pripeljale do konca in se veselile nove lovorike.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri prvakinjah je danes največ točk, 16, dosegla Taylah Simmons, 12 jih je dodala Jite Sophia Gbemuotor. Pri Kranjčankah pa je bila najučinkovitejša Gala Kramžar z desetimi točkami.

Celjska ekipa je sicer osvojila že tretji naslov v tej sezoni. Marca je najprej osvojila pokal Slovenije, nato pa četrtič v zgodovini še regionalno ligo WABA.

