Damir Grgić še dve leti na trenerskem čelu Celjank

Dolgoletni trener ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje Damir Grgić je podpisal novo dveletno pogodbo in bo člansko ekipo Cinkarne Celje vodil tudi v sezonah 2023/2024 in 2024/2025, so sporočili iz celjskega kolektiva.

"Zelo se veselim nadaljnjega dela v celjskem klubu, v katerem se počutim odlično. Gre za klub, ki ima jasno vizijo in cilje, ki jim sledimo tako v strokovnem štabu kot tudi v vodstvu kluba, kar je v slovenskem športu že kar nekaj časa prava redkost," je povedal Grgić.

"Kljub temu, da sem del celjskega kluba že 16 let, mi motiva za nadaljnje delo ne manjka. Izjemni sodelavci v mojem strokovnem štabu ter izjemna generacija deklet, ki jih imamo v klubu, so zagotovo zagotovilo, da se bomo tudi v prihodnosti veselili dobrih rezultatov in hkrati razvoja in napredka mladih igralk," je dodal.

V celjskem klubu že od 2007

Grgić je v celjski klub prišel leta 2007. Prvi dve sezoni je vodil mlajše klubske selekcije ter bil pomočnik trenerja članic Željka Ciglarja. Zadnjih 14 sezon vodi člansko zasedbo Cinkarne Celje, s katero je v tem obdobju osvojil kar 25 članskih lovorik (11 naslovov državnih prvakinj, 11 naslovov pokalnih prvakinj ter tri naslove prvakinj v mednarodni ligi Waba). S tremi osvojenimi lovorikami je letos postal trener z največ osvojenimi naslovi v zgodovini mednarodne lige Waba.

Grgić se je podpisal tudi pod vse največje uspehe različnih slovenskih reprezentančnih selekcij. Kot prvemu trenerju mu je uspelo žensko člansko reprezentanco popeljati na evropsko prvenstvo leta 2017 na Češko (14. mesto). Kasneje je Slovenijo popeljal tudi na evropski prvenstvi v Srbijo (2019 - 10. mesto) ter Francijo (2021 - 10. mesto). Z reprezentanco do 20 let je na evropskem prvenstvu leta 2017 na Portugalskem osvojil srebrno odličje, z mladinsko izbrano vrsto je na evropskih prvenstvih A divizije osvojil četrto mesto (2010 Poprad - Slovaška) in 5. mesto (2015 Celje - Slovenija).