Slovenke pred ključno nalogo, debi za Američanko s slovenskim potnim listom

Slovenske košarkarice so v uvodnih dveh kvalifikacijskih nastopih izgubile z Madžarsko ter premagale Bolgarijo. V skupini B zasedajo tretje mesto. Na EP, ki bo potekalo na Češkem, v Nemčiji, Grčiji in Italiji od 18. do 29. junija 2025, se bodo uvrstile zmagovalke osmih skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.

Na prvem mestu v skupini B je Madžarska s polnim izkupičkom – Slovenijo je premagala s +19, druga je Finska (1 – 1) in zadnja Bolgarija. Slovenija bo v februarskem ciklusu igrala še v Bolgariji in gostila Finsko.

Igralke Slovenije se zavedajo, da je pomembna vsaka tekma in da bi se z zmagama danes in v nedeljo zelo približale četrtemu zaporednemu nastopu na prvenstvih stare celine.

Slovenija se je v primerjavi s prvima dvema tekmama v kvalifikacijah močno okrepila pod obročema. Slovensko državljanstvo je namreč prejela 28-letna Američanka Jessica Shepard, ki bo danes prvič oblekla slovenski dres na uradni tekmi.

"Zavedamo se, kaj je naša naloga v tem kvalifikacijskem ciklu. Dvoboj s Finsko je v naših mislih že od prvega skupnega treninga. Strokovni štab nas je na tekmice dobro pripravil. Vemo, od kod pretijo največje nevarnosti, hkrati pa zaupamo v svoje kvalitete. V teh dneh smo v odličnem vzdušju dobro trenirale in še nadgradile poletno delo. Verjamemo, da bomo na tekmi pokazale pravi obraz in na krilih agresivne obrambe prišle do želene zmage," je pred odhodom v Helsinke povedala Ajša Sivka.

Kvalifikacije za EP 2025, 3. krog:

Četrtek, 7. november:

Lestvica skupine B:

1. Madžarska 2 tekmi – 4 točke

2. Finska 2 – 3

3. Slovenija 2 – 3

4. Bolgarija 2 – 2