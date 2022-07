Karte razkrili tudi Španci in Hrvati

Medtem ko je slovenska košarkarska reprezentanca že začela s pripravami na pestro košarkarsko poletje in jesen, sta širši reprezentančni seznam objavili tudi izbrani vrsti Španije, ta bo na EuroBasketu znova v ožjem krogu favoritov za najvišja mesta, in Hrvaške.

Španski strateg Sergio Scariolo bo na evropskem prvenstvu računal na mešanico igralcev iz lige NBA in evrolige. Tako kot Aleksander Sekulić je tudi Scariolo na seznam uvrstil 22 košarkarjev, med katerimi so tudi nekateri mlajši reprezentanti, ki so pred kratkim osvojili zlato odličje na evropskem prvenstvu do 20 let.

Na seznamu je med drugim tudi na novo naturalizirani košarkar, novopečeni član Maccabija iz Tel Aviva, Lorenzo Brown. 196 centimetrov visoki eksplozivni 31-letni košarkar, ki ga je leta 2013 kot 52. na naboru lige NBA izbrala Minnesota, je pred sklenitvijo pogodbe z Maccabijem iz Tel Aviva med drugim igral za Unics iz Kazana, Fenerbahče in Crveno zvezdo. Med letoma 2017 in 2019 je nosil dres Toronto Raptors.

Brown bo tako La Roji pomagal na evropskem prvenstvu, na katerem bo Španija v prvem delu nastopila v Tbilisiju in igrala proti gostiteljici Gruziji, potem se bo pomerila še z Bolgarijo, Belgijo, Turčijo in Črno goro. Lani sta se sicer po koncu olimpijskih iger od reprezentance poslovila tudi Pau in Marc Gasol, pa tudi Sergio Rodriguez. Zaradi okrevanja po strgani ahilovi tetivi na seznamu ni zvezdnika NBA Rickyja Rubia.

Seznam 22 košarkarjev: Alberto Abalde (Real Madrid)

Hector Alderete (Movistar Estudiantes)

Jonathan Barreiro (Unicaja)

Dario Brizuela (Unicaja)

Lorenzo Brown (Maccabi Playtika Tel Aviv)

Quino Colom (Girona)

Alberto Diaz (Unicaja)

Jaime Fernandez (Lenovo Tenerife)

Rudy Fernandez (Real Madrid)

Usman Garuba (Houston Rockets)

Fran Guerra (Lenovo Tenerife)

Juan Hernangomez (Toronto Raptors)

Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans)

Sergio Llull (Real Madrid)

Xabi Lopez-Arostegui (Valencia)

Juan Nunez (Real Madrid)

Joel Parra (Joventut)

Jaime Pradilla (Valencia)

Sebas Saiz (Alvark Tokyo)

Miquel Salvo (Gran Canaria)

Yankuba Sima (Baxi Manresa)

Santi Yusta (Casademont Zaragoza)

Vrača se Dario Šarić. Foto: Guliver Image

Svoj seznam košarkarjev pa je na 24 imen skrčil tudi selektor Hrvaške Damir Mulaomerović. Na seznamu je tudi na novo naturalizirani košarkar branilec Jaleen Smith, ob tem pa se po hudi poškodbi v zasedbo slovenskih južnih sosedov vrača Dario Šarić, ki je nazadnje igral na prvi tekmi lanskega finala lige NBA, na kateri si je strgal križne vezi v desnem kolenu. Hrvaška bo v prvem delu evropskega prvenstva igrala v Milanu, kjer se bo pomerila z Grčijo, Veliko Britanijo, Estonijo, Italijo in Ukrajino.

So pa Hrvati že sklenili kvalifikacije za svetovno prvenstvo, v katerih so v skupini s Finsko, Švedsko in Slovenijo zasedli zadnje mesto in so tako že zapravili možnosti za uvrstitev na mundial.

Seznam 24 košarkarjev: Dragan Bender

Bojan Bogdanović (Utah Jazz)

Dario Drežnjak (Zadar)

Mateo Drežnjak (SC Derby)

Goran Filipović (Cedevita Olimpija)

Lovro Gnjidić (Cedevita Olimpija)

Mario Hezonja (Real Madrid)

Pavle Marcinković (Zadar)

Karlo Matković (Cedevita Olimpija)

Dominik Mavra (Zadar)

Toni Nakić (Rio Breogan)

Toni Perković (Split)

Roko Prkaćin (Girona)

Krešimir Radovčić (Cibona)

Ivan Ramljak (Slask Wroclaw)

Roko Rogić (Acqua S.Bernardo Cantu)

Matej Rudan (Mega MIS)

Željko Šakić (Lietkabelis)

Dario Šarić (Phoenix Suns)

Krunoslav Simon

Sven Smajlagić (Nevezis-OPTIBET)

Jaleen Smith (Alba Berlin)

Ante Žižić (Anadolu Efes)

Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)

