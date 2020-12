Kam je izginila prva brada lige NBA?

Med tistimi, ki se pospešeno pripravljajo na novo sezono lige NBA, so tudi košarkarji Houston Rockets. A pri nekdanjem klubu Boštjana Nachbarja in Gorana Dragića imajo veliko težavo. Na delovno mesto se namreč še ni zglasil prvi strelec lige James Harden.

Z nekaj težavami, največ so jih imeli pri Portlandu, kjer so začasno celo zaprli vadbeni center, so klubi lige NBA zavrteli kolesje priprav na novo sezono. Tudi v Houstonu, kjer je daleč največje pozornosti deležen tisti, ki ga ni. To je James Harden, nesporna prva zvezda raketnega moštva, a očitno tudi nepredvidljivi zvezdnik.

Če so še ob koncu tedna v Houstonu odsotnost prvega strelca, ki ima s klubom povsem čvrsto pogodbo, po kateri bo na njegov račun v prihodnjem letu nakazanih več kot 41 milijonov ameriških dolarjev, obrazložili s "posebnimi covid-19 protokoli", je duh kmalu ušel iz stekleničke. Harden se preprosto ni zglasil na treningu, glavni trener Houston Rockets pa je priznal, da ne ve, kdaj ga lahko pričakuje.

"Vsekakor je velik udarec, če prvega igralca ni z ekipo. Moja naloga je, da zdaj delam s tistimi, ki so tu," je žogico vodstvu kluba in Hardnu podal novi trener Stephen Silas, ki je v Houston prestopil iz sosednjega Dallasa. V preteklih dveh sezonah je deloval kot član strokovnega štaba Ricka Carlislea in na ta način tesno sodeloval tudi z Luko Dončićem, novodobnim mojstrom meta po koraku nazaj. Na prvo srečanje s tistim, ki je "patentiral" to košarkarsko prvino ter pri tem zaradi korakov pogosto v kočljiv položaj postavil sodnike, pa še čaka.

Foto: Guliverimage

Ameriškim medijem in posledično klubskim predstavnikom ter vodstvu lige ni ostalo skrito, da je bradati zvezdnik na socialnih omrežjih objavil več fotografij in posnetkov sproščenega druženja v Atlanti in Las Vegasu. Ob tem jih je zmotilo predvsem njegovo kršenje načel socialne distance in dejstvo, da ni nosil maske. S tem naj bi že kršil tudi več protokolov lige NBA, tako da bi ga morala v prihodnje čakati še finančna kazen.

Nekoliko misteriozno čakanje na Hardna ima tudi drugačna ozadja. Javna skrivnost je namreč, da je zlati ameriški reprezentant z londonskih olimpijskih iger iskal izhodna vrata teksaškega moštva. Nezadovoljen naj bi bil predvsem z razkorakom med svojimi statističnimi rezultati in dometom moštva. Vleklo ga je predvsem na drugo stran ZDA, k Brooklyn Nets, kjer ga čakata Kevin Durant in Kyrie Irving. Njegove želje pa niso padle na plodna tla.

Harden je v Hoston Rockets sicer prestopil leta 2012 iz moštva Oklahoma City Thunder. V tem obdobju je bil enkrat MVP lige (2018), redno je nastopal na All-star tekmah in skrbel za divje številke. Resda ob neomejenih strelskih pooblastilih, a vseeno – v zadnjih treh sezonah je bilo njegovo strelsko povprečje vselej krepko čez 30 točk. Le v pretekli sezoni kar 34,3 točke na tekmo. A tudi najbolj samozavestne in samovšečne zvezdnike na koncu zaboli, če se individualna izjemnost v doglednem času ne prenese na ekipno uspešnost. Harden želi postati prvak. Letos ga je od te namere že v drugem krogu končnice odvrnil LeBron James z LA Lakers.