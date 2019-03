Kaj takšnega se v ligi NBA še ni zgodilo

Le še dober dan nas loči od težko pričakovanega slovenskega obračuna v ligi NBA, ko se bosta v Miamiju prvič v zgodovini iz oči v oči udarila Goran Dragić in Luka Dončić. Slovenska košarkarska asa sta s svojimi soigralci že pred letom in pol poskrbela za množično romanje slovenskih navijačev v Istanbul, podoben scenarij pa se dogaja tudi zdaj, ko naj bi po nekaterih napovedih četrtkovo tekmo v American Airlines Areni spremljalo okoli 2.500 slovenskih navijačev.

Luka Dončić in Goran Dragić sta v tej sezoni lige NBA s svojimi predstavami magnet za slovenske navijače, zanimanje za prvi zgodovinski obračun slovenskih košarkarskih asov pa je ogromno. Kako veliko navdušenje vlada med slovenskimi navijači, potrjujejo tudi pri nekaterih slovenskih potovalnih agencijah, ki so imele v zadnjem času ogromno dela s pripravljanjem aranžmajev za potovanje čez lužo, natančneje v Miami.

"Letošnje zanimanje za ogled tekem lige NBA je med Slovenci zagotovo največje doslej, kar se je pokazalo tudi pri povpraševanjih. Težko natančno ocenimo, koliko jih je s pomočjo naše agencije odpotovalo na ogled tekme v Miami. Številni namreč obisk tekme vključijo v svoj siceršnji dopust v ZDA oziroma ne odpotujejo le na tekmo, temveč si istočasno ogledajo tudi druga mesta," pojasnjuje Matjaž Polanič iz Nomago Travel.

Za slovensko reprezentanco je v finalu EuroBasketa v Istanbulu navijalo okoli sedem tisoč slovenskih navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Podobno opažajo tudi pri agenciji Kompas. "V naši agenciji smo imeli že februarja organizirano potovanje na tekmo Miamija in Dallasa v Teksasu. Takrat smo se tudi srečali z Dončićem, kar je bilo za našo skupino enkratna izkušnja," pojasnjuje Miha Širca z agencije Kompas in zatrjuje, da je povpraševanje po potovanju v Miami od takrat še naraslo.

Številni košarkarski navdušenci so se na pot čez lužo podali tudi v lastni režiji. Na Facebooku je v skupini MIAMI Dragić&Dončić 28.3.2019 že več kot 1.900 članov, po zadnjih napovedih pa naj bi se tekme udeležilo okoli 2.500 Slovencev, ki bodo pesti držali za slovenska košarkarja. "Imamo eno večjo organizirano skupino, ki je v Miami odpotovala v ponedeljek in je bila prisotna tudi na floridskem derbiju v Orlandu. Več posameznih gostov je pri nas rezerviralo samo hotel in letalsko vozovnico," še razlaga Širca.

Kaj pa cena?

Košarkarska zveza Slovenije je za tekmo v Miamiju pripravila posebne navijaške majice. Foto: KZS "Organiziran aranžma za osem dni z ogledi mesta in znamenitostmi Miamija, prevozi, hotelsko namestitvijo, letalsko vozovnico in vodnikom je stal 1.290 evrov. Individualni paketi, samo letalska vozovnica in hotel za nekaj dni pa od 650 do tisoč evrov, odvisno od datuma odhoda, števila prenočitev in tipa namestitve," pojasnjuje Širca. Pri agenciji Tentours je bilo treba za letalski prevoz iz Trsta ali Benetk do Miamija, štiri prenočitve z zajtrkom v hotelu in vstopnico za tekmo odšteti nekje okoli 1.100 evrov in več.

Cene se razlikujejo tudi v primeru potovanja na lastno pest. Če bi vstopnico za tekmo kupovali danes, bi za najcenejšo v ozadju dvorane, ki na košarkarskih tekmah sprejme 19.600 obiskovalcev, odšteli slabih 55 evrov, za najdražjo na najboljših sedežih, pa slabih 1.200 evrov. Cene variirajo tudi pri iskanju letalskih prevozov. Letalske vozovnice do Miamija se je na začetku dalo dobiti tudi za dobrih 200 evrov, pozneje pa za okoli 500 evrov. Največ odhodov je bilo iz Benetk, Trsta in z Dunaja.

Eden izmed dobrih dva tisoč Slovencev, ki se je z dekletom in nekaj prijatelji v lastni režiji podal v Miami, je tudi Novomeščan Jaka, ki je v Miami prek Dunaja in Madrida odpotoval v ponedeljek. "Za zdaj še ni čutiti tistega pravega navijaškega utripa, tudi mesto je ogromno, zato še nismo srečali veliko Slovencev, bo pa jutri pred tekmo zagotovo vse drugače," pravi. Veliko navijačev se bo na pot v ZDA podalo šele danes, spet drugi bodo v Miami pripotovali iz drugih ameriških mest.

Že pred dnevi smo pisali tudi o tem, da je Telekom Slovenije, zavedajoč se dejstva o pravem navijaškem romanju, za svoje naročnike pripravil ponudba 777. Ta za sedem evrov omogoča prenos sedem gigabajtov podatkov v obdobju sedem dni v omrežju operaterja T-Mobile USA.

Dragić ali Dončić?

Zanimivo bo videti, komu bo slovenska navijaška falanga v Miamiju bolj naklonjena. Pred letom in pol sta bila Dragić in Dončić na zlatem evropskem prvenstvu cimra, hkrati sta bila gonilni sili slovenske izbrane vrste, ki sta jo s skupnimi močmi popeljala do zgodovinskega trenutka za Slovenijo. Slovenska košarkarska virtuoza se v svojih karierah še nista pomerila. Dallas in Miami sta se sicer februarja že srečala, a Dragić zaradi poškodbe ni nastopil, Dončić pa je ob porazu Dallasa dosegel 18 točk. Že takrat je tekmo spremljalo okoli sto slovenskih navijačev, ki so z glasnim navijanjem opozorili nase.

Luka Dončić ali Goran Dragić? Foto: Vid Ponikvar

Tekmovalnega naboja in motiva za dobro predstavo obema slovenskima košarkarjema zagotovo ne bo manjkalo. Za Maverickse je letošnja sezona sicer že izgubljena, saj so na 74 tekmah zmagali le 29-krat, njihova sezona pa se bo zaključila že 11. aprila. A Dončić z vrhunskimi predstavami, s katerimi iz tekme v tekmo podira rekorde, ostaja v boju za novinca leta. Na drugi strani se Dragić po uspešno sanirani poškodbi kolena še išče, z Miamijem pa je po porazu proti Orlandu vsaj začasno izpadel iz mest, ki vodijo v končnico. V boju zanjo Heat zaostaja le za zmago, do konca rednega dela pa jih loči še osem tekem.

Zmaga bi zato zagotovo bolj prav prišla gostiteljem četrtkovega spektakla, a 20-letni Dončić, ki se obračuna z 12 let starejšim mentorjem v reprezentanci veseli že od prihoda v ligo NBA, Dragiću zagotovo ne bo hotel kar tako prepustiti zmage. Slovenski zlati kapetan je danes tudi uradno sporočil, da je zaključil igranje za slovensko izbrano vrsto, tekma proti Dallasu pa bo zanj verjetno zadnja pred tako velikim številom slovenskih navijačev, ki se mu bodo zagotovo znali zahvaliti za njegov doprinos k uspehom slovenske košarke.

Luka Dončić: 20 let, prva sezona v ligi NBA



Povprečje v tej sezoni na 69 odigranih tekmah: 21,1 točke, 7,6 skoka, 5,9 asistence, 3,4 izgubljene žoge, 1,1 ukradene žoge, 0,3 blokade v 32 minutah in 12 sekundah. Goran Dragić: 32 let, 11. sezona v ligi NBA



Povprečje v tej sezoni na 27 odigranih tekmah: 13,9 točke, 2,8 skoka, 4,1 asistence, 1,9 izgubljene žoge, 0,6 ukradene žoge, 0,1 blokade v 25 minutah in 48 sekundah.

