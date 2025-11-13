Nekdanji glavni lastnik Dallas Mavericks, Mark Cuban, je razkril, kakšno vlogo je imel pri tem, ko so pred dnevi odpustili direktorja Dallasa, Nica Harrisona.

V torek je odjeknila novica, da so uradno odpustili generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona. Prav on je bil tisti, ki je pred devetimi meseci menjal slovenskega košarkarja Luko Dončića. Ljubljančan je moral čez noč spakirati kovčke in oditi k Los Angeles Lakers, kjer že blesti pod koši.

"Tega ni izvedel od mene. Pojma nimam, kdo si je to izmislil." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

A zdaj so izhodna vrata pokazali tudi Harrisonu. Za tem so se začela pojavljati ugibanja, kdo vse je imel prste vmes, da je moral 52-letni Harrison oditi. Določeni viri, natančneje Tim MacMahon, novinar ESPN, je poročal, da naj bila v zadnjih mesecih pogosto v pogovorih sedanji lastnik Patrick Dumont ter Cuban in na neki način pripomogel k temu, da je Dallas ostal brez športnega direktorja.

Mark Cuban je ta namigovanja odločno zanikal. "Tega ni izvedel od mene. Pojma nimam, kdo si je to izmislil," je za Front Office Sports povedal 67-letnik.

Tudi on je bil zelo presenečen nad menjavo Dončića. Foto: Guliverimage

Svoj delež je prodal za vrtoglavo vsoto

Spomnimo, da je Cuban leta 2023 prodal velik delež za več kot štiri milijarde dolarjev. Pozneje je povedal, da je sprva nameraval po prodaji še naprej nadzorovati določene zadeve, vendar se je njegov vpliv znotraj organizacije vztrajno manjšal.

Ob presenetljivi menjavi Luke Dončića pa je takrat tudi sam priznal, da je bil nad to potezo zelo presenečen. Dallas že išče novega direktorja, medtem pa bosta to vlogo začasno opravljala Michael Finley in Matt Riccardi.

