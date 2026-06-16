Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
16. 6. 2026,
10.29

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Jaka Lakovič Tenerife La Laguna špansko prvenstvo

Torek, 16. 6. 2026, 10.29

57 minut

Jaka Lakovič še naprej v Španiji

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Jaka Lakovič | Jaka Lakovič naj bi v prihodnje vodil Tenerife. | Foto Guliverimage

Jaka Lakovič naj bi v prihodnje vodil Tenerife.

Foto: Guliverimage

Trener in nekdanji košarkar Jaka Lakovič bo v novi sezoni vodil špansko ekipo La Laguna Tenerife, poroča Sportando.

Slovenski trener se je aprila poslovil od mesta trenerja Gran Canarie, ki je po koncu sezone izpadla v drugo ligo. 47-letni Lakovič bo tako ostal v Španiji in v ligi ACB. V tej je Tenerife po koncu rednega dela zasedal osmo mesto. V končnici je v četrtfinalu najprej z 2:1 šokiral Real Madrid, nato pa v polfinalu z 0:3 klonil pred Barcelono. Španski klub je v pretekli sezoni nastopal tudi v ligi prvakov, v kateri je osvojil končno četrto mesto.

Na položaju trenerja španskega kluba naj bi Lakovič zdaj zamenjal Txusa Vidorreto, ki se je že poslovil od kluba. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je igral za vrhunske klube, kot sta Barcelona in Panathinaikos, je vodenje Gran Canarie prevzel v sezoni 2022/23, pred tem pa uspešno vodil Ratiopharm Ulm. V svoji prvi sezoni s špansko ekipo leta 2023 je Lakovič moštvo popeljal do naslova prvaka v EuroCupu. Uspešno igralsko kariero je končal leta 2016 in se takoj podal v trenerske vode. Sprva je bil pomočnik v B-ekipi Barcelone in tudi pomočnik Igorja Kokoškova v slovenski reprezentanci, s katero je leta 2017 osvojil evropski naslov. Od reprezentance se je poslovil leta 2019, ko je prvič postal glavni trener. 

Preberite še:

Saša Obradović, Crvena zvezda
Sportal Saša Obradović ima novo službo
slovenska košarkarska reprezentanca, Žiga Samar
Sportal Slovenski reprezentant ima nov klub
slovenska ženska košarkarska reprezentanca, Eva Lisec
Sportal Slovenke uvrščene na EP v košarki 3x3, Slovenci prekratki
Jaka Lakovič Tenerife La Laguna špansko prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.