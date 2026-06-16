Jaka Lakovič še naprej v Španiji

Slovenski trener se je aprila poslovil od mesta trenerja Gran Canarie, ki je po koncu sezone izpadla v drugo ligo. 47-letni Lakovič bo tako ostal v Španiji in v ligi ACB. V tej je Tenerife po koncu rednega dela zasedal osmo mesto. V končnici je v četrtfinalu najprej z 2:1 šokiral Real Madrid, nato pa v polfinalu z 0:3 klonil pred Barcelono. Španski klub je v pretekli sezoni nastopal tudi v ligi prvakov, v kateri je osvojil končno četrto mesto.

Na položaju trenerja španskega kluba naj bi Lakovič zdaj zamenjal Txusa Vidorreto, ki se je že poslovil od kluba. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je igral za vrhunske klube, kot sta Barcelona in Panathinaikos, je vodenje Gran Canarie prevzel v sezoni 2022/23, pred tem pa uspešno vodil Ratiopharm Ulm. V svoji prvi sezoni s špansko ekipo leta 2023 je Lakovič moštvo popeljal do naslova prvaka v EuroCupu. Uspešno igralsko kariero je končal leta 2016 in se takoj podal v trenerske vode. Sprva je bil pomočnik v B-ekipi Barcelone in tudi pomočnik Igorja Kokoškova v slovenski reprezentanci, s katero je leta 2017 osvojil evropski naslov. Od reprezentance se je poslovil leta 2019, ko je prvič postal glavni trener.

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