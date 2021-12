Izjemna predstava slovenskega centra

Reprezentančni center Žiga Dimec se pri Cedeviti Olimpiji ni proslavil in dobil bolj malo priložnosti. Po prihodu Alena Omića je postalo jasno, da zanj ne bo več prostora. S klubom se je dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe.

V začetku decembra je dobil novega delodajalca. Odločil se je za odhod na Poljsko k Anwilu, ki je trenutno tretje moštvo v tamkajšnjem prvenstvu. Pretekli konec tedna je odigral drugo tekmo. Na gostovanju pri Spojnii je v igro prišel s klopi in navdušil. V 25 minutah igre je dosegel ravno toliko točk (met za 2 8/9, prosti meti 9/13), zbral sedem skokov, nad njim je bilo storjenih 13 prekrškov, kar je na koncu znašalo za statistični indeks 32.

S temi številkami je bil najboljši posameznik moštva, ki pa je izgubilo s 87:95.

Drugi košarkar, ki je decembra zapustil ljubljanski klub, je bil Luka Rupnik. Reprezentančni organizator igre je pretekli konec tedna zapustil Stožice in v soboto v dresu Yalove nemudoma debitiral v prvi peterki ter se pohvalil s 15 točkami, petimi skoki in štirimi asistencami. Tudi on je moral priznati poraz (62:74), njegovemu novemu klubu pa ne cvetijo rožice, saj so po 12 tekmah pri štirih zmagah.