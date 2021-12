Rupnik zapušča Cedevito Olimpijo in ni edini

Iz ljubljanskega košarkarskega kluba Cedevita Olimpija so sporočili, da so se z organizatorjem igre Luko Rupnikom odločili za sporazumno prekinitev pogodbe. Organizator igre, ki se je ljubljanskemu klubu pridružil ob koncu lanskega leta, je sam izrazil željo po odhodu, vodstvo kluba pa mu je ugodilo. Odhaja tudi ameriški center Jackie Carmichael, ki ni upravičil pričakovanj strokovnega štaba in vodstva kluba.

Potem ko se je Luka Rupnik prejšnjo sezono pridružil aktualnim državnim prvakom, je pred dnevi sam izrazil željo, da zapusti ljubljanski kolektiv, vodstvo kluba pa je njegovi želji ugodilo, so sporočili iz Cedevite Olimpija.

Rupnik je s Cedevito Olimpijo v sezoni 2020/21 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, na začetku te sezone pa postal še slovenski superpokalni prvak.

Cedevita Olimpija in Luka Rupnik sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. Rupnik je sam izrazil željo po odhodu, ljubljanski klub pa je ugodil njegovi želji.



Rupa, hvala za vse in veliko sreče v nadaljevanju kariere!





V sezoni 2021/22 je zaigral na desetih tekmah regionalne lige in petih tekmah 7DAYS EuroCupa. V regionalnem tekmovanju je v 15 minutah in 8 sekundah na tekmo v povprečju dosegal 5,3 točke, 4,3 asistence in 1,8 skoka. V evropskem pokalu je v malo več kot 11 minutah, ki jih je povprečno preživel na parketu, dosegal 1,8 točke in 1,4 asistence.

Ljubljano zapušča tudi Američan Jackie Carmichael. Foto: KK Cedevita Olimpija

Pri Cedeviti so se razšli tudi z ameriškim centrom Carmichaelom

Klub je danes prav tako objavil, da se je sporazumno razšel tudi z ameriškim centrom Jackiejem Carmichaelom, ki se je Ljubljančanom pridružil poleti, na začetku sezone pa ni upravičil pričakovanj strokovnega štaba in vodstva kluba. V minuli sezoni je Carmichael nosil dres Igokee.

Cedevito Olimpijo zapušča tudi Jackie Carmichael, s katerim se je ljubljanski klub dogovoril za sporazumno prekinitev pogodbe.



Jackie, hvala in srečno!





Enaintridesetletni Carmichael je v sezoni 2021/22 v regionalni ligi na parket stopil na devetih tekmah, dosegal pa je 4,8 točke, 4,6 skoka in 1,1 podaje v dobrih 17 minutah na parketu. Na petih tekmah evropskega pokala pa je v slabih 11 minutah v povprečju, dosegal 0,6 točke, 1,6 skoka in 0,4 podaje.

