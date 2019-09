Igor Kokoškov najresnejši kandidat za naslednika Aleksandra Đorđevića

"Točno je, kar so zadnje dni pisali mediji. Odhajam," je po zmagi nad Češko dejal Đorđević in nadaljeval: "Vem, kdaj mora trener narediti prvi korak. To sem že povedal igralcem in ne pričakujem nobenih dodatnih pogovorov na to temo. To je moja dolžnost, žal mi je le, da selektorsko mesto zapuščam po neuspehu."

'Sale nacionale', kot Đorđevića kličejo v domovini, je Srbijo pripeljal do treh srebrnih medalj; na svetovnem prvenstvu 2014 v Barceloni, olimpijskih igrah 2016 v Rio de Janeiru in evropskem prvenstvu v Istanbulu 2017.

"Želim se posvetiti družini, saj sem ji veliko dolžan," je dodal Đorđević.

Večina srbskih medijev, med njimi tudi Tanjug, pišejo, da je najresnejši kandidat srbske košarkarske zveze za novega selektorja 47-letni Igor Kokoškov, trenutno član trenerskega štaba Sacramento Kings, ki je pred dvema letoma Slovenijo senzacionalno pripeljal do zlate medalje na eurobasketu.

