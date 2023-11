Slovenci in Hrvati so do zdaj odigrali 38 tekem, vsaka od reprezentanc jih je dobila 19.

Slovenci in Hrvati so do zdaj odigrali 38 tekem, vsaka od reprezentanc jih je dobila 19. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenija se bo v prvem delu kvalifikacij v Pireju pomerila s Hrvaško in Novo Zelandijo, v primeru uvrstitve v polfinale pa se bo za olimpijsko vstopnico pomerila z najboljšima ekipama iz skupine, ki jo sestavljajo Grčija, Dominikanska republika in Egipt. Slovencem tako ples kroglic ni bil preveč naklonjen, na kar so po žrebu opozorili tudi slovenski reprezentanti, ki se zavedajo, da bodo nevarnosti prežale z vseh strani. "Skupina je gotovo zelo težka, prav tako celoten turnir, na čelu z Grki, nami in Hrvati. Na zadnjem svetovnem prvenstvu smo vsi tudi videli, česa je zmožna Dominikanska republika. Štiri ekipe so na zelo visoki ravni," je dejal Klemen Prepelič, ki se s soigralci zaveda, da je za uvrstitev na olimpijske igre treba premagati tudi najmočnejše reprezentance.

Slovenija bo prvo tekmo igrala 2. julija 2024 proti Hrvaški. Po dnevu premora 3. julija, ko se bosta med seboj pomerili Hrvaška in Nova Zelandija, se bo 4. julija pomerila z Novo Zelandijo. V primeru uvrstitve na eno izmed prvih dveh mest jo nato čaka polfinale, v katerem se bo slovenska skupina križala s skupino, v kateri bodo Grčija, Dominikanska republika in Egipt.

Sesar žogico poslal na stran Grkov in Slovencev

Z enako razsodbo pa so žreb pospremili tudi Hrvati, ki bodo v Pireju 2. julija prihodnje leto prvi slovenski nasprotniki. Slovenci se bodo tako že v prvem delu srečali s starimi znanci Hrvati, ki so si nastop v Pireju zagotovili po uspešnem nastopu na predkvalifikacijskem turnirju, na katerem so na odločilni tekmi v Istanbulu ugnali kakovostno Turčijo, z Dariem Šarićem, Ivico Zubcem in Mariem Hezonjo pa bodo zagotovo trn v peti marsikateremu nasprotniku.

Josip Sesar se je aprila letos usedel na klop hrvaške izbrane vrste. Foto: Guliverimage

Strateg hrvaške izbrane vrste Josip Sesar je po žrebu takoj poudaril, da sta glavni favoritinji za uspeh zagotovo Grčija in Slovenija. "Skupina je zahtevna, vse reprezentanca so zelo močne. Slovenija in Grčija s svojima superzvezdnikoma in močnima zasedbama sta zagotovo naši prvi tekmeci za zmago na turnirju. To poletje smo igrali na visoki ravni in imamo nekaj prednosti. Že z uvrstitvijo na olimpijski kvalifikacijski turnir smo opravili odlično delo, zdaj pa nas čaka pripravljalno obdobje za naslednji korak. Upam, da bodo vsi zdravi in na razpolago," je povedal hrvaški selektor, medtem ko večina hrvaških medijev danes opozarja predvsem na nevarnost, ki jo za druge reprezentance predstavlja slovenski kapetan Luka Dončić. Slovenci so sicer proti Hrvatom dobili zadnjih pet tekem, nazadnje sta se ekipi pomerili pred začetkom lanskega EuroBasketa, ko je bila v Celju Slovenija boljša s 94:88.

Foto: Guliverimage

Največja nevarnost pa bo, vsaj na papirju, v primeru uvrstitve v zaključni del turnirja Grčija. Grki so zadnje svetovno prvenstvo končali na 15. mestu. Z oslabljeno zasedbo, v kateri je med drugim manjkal glavni zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je sicer pred kratkim dejal, da si pušča odprta reprezentančna vrata, so izpadli v drugem delu tekmovanja, ko so morali priznati premoč tako Litvi kot Črni gori. "Trenutno si želim dobre sezone v ligi NBA, da bomo z Milwaukeejem v boju do zadnjega. Zatem nas čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, in če nam bo tam uspelo, sledi nastop v Parizu. Če se bo to zgodilo, bom vesel nastopa na olimpijskih igrah," je po eni izmed tekem Milwaukeeja v zadnjem delu na vprašanje, ali bo poleti član reprezentance, odgovoril Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo je letošnje svetovno prvenstvo zaradi poškodbe izpustil. Foto: FIBA

V začetku oktobra so Grki s položaja selektorja odslovili Dimitrisa Itudisa, na klop pa se je usedel nekdanji košarkar, zdaj pa trener Vasilis Spanulis, ki je velik vzornik Luke Dončića. Strateg Olympiacosa je v času žreba z varovanci v grškem prvenstvu ravno premagal Peristeri. "Nisem vedel, s kom igramo, imeli smo tekmo. Na koncu koncev sploh ni pomembno, kdo so naši nasprotniki. Pomembno je, da bo dogodek takšnega kova potekal pri nas. Rad bi videl polno dvorano s peklenskim vzdušjem. Trdo bomo delali," je povedal 41-letni trener, o prvem zvezdniku Giannisu Antetokounmpu pa dodal: "Še vedno je prezgodaj, da bi govorili o tem. Vsem grškim košarkarjem najprej želim veliko zdravja in sezono brez poškodb. Govoril sem z Giannisom, povedal mi je, kako zelo obožuje reprezentanco. Bomo videli," je dejal Spanulis.

Slovenijo med drugim ob uspešnem prvem delu tekmovanja čaka tudi morebiten boj z Dominikansko republiko, ki pa se je na čelu s prvim zvezdnikom Karlom Anthonyjem-Townsom izkazala za izjemno neugodno nasprotnico. Manj preglavic bi morali tekmecem povzročati izbrani vrsti Nove Zelandije in Egipta, a na zadnjih velikih tekmovanjih se je že večkrat izkazalo, da je vse več reprezentanc, ki lahko mešajo štrene tudi velikim ekipam. Slovenci bodo tako kot v Litvi leta 2021 morali odigrati popoln turnir, ki bi jim zagotovil drugo olimpijsko vstopnico v zgodovini.

Preberite še: