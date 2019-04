Grgić sporočil, na katere igralke računa

Slovenke bodo priprave začele na Rogli, do odhoda v Niš pa bodo opravile 35 dni priprav. Med pripravami bodo odigrale osem tekem, od tega šest na domačih tleh. Selektor Damir Grgić je na širši seznam kandidatk za nastop na evropskem prvenstvu uvrstil 22 košarkaric. Poleg nosilk reprezentančne igre v zadnjih kvalifikacijah na seznamu najdemo tudi nekaj mladih košarkaric.

Širši seznam kandidatk za nastop na EuroBasketu 2019 Larisa Ocvirk, Maruša Seničar, Zala Friškovec, Aleksandra Krošelj, Lea Debeljak (vse Žkk Cinkarna Celje), Urša Žibert, Rebeka Abramovič, Gala Kramžar, Ana Šarić (vse Žkk Triglav), Tina Cvijanovič, Merisa Dautović (obe ŽKD Maribor), Sara Meden (ŽKD Ježica), Tina Trebec (Lattes Montpellier, Francija), Teja Oblak (Usk Praga, Češka), Ines Kerin (Skallagrimur, Islandija), Shante Marie Evans (Esbv Villeneueve, Francija), Tina Jakovina (Wasserburg, Nemčija), Nika Barič (Ummc Ekaterinburg, Rusija), Eva Rupnik (Braunschweig, Nemčija), Eva Lisec (Familia Schio, Italija), Anamaria Prezelj (Gorzow Wlkp, Poljska) in Teja Goršič (Bam Poprad, Slovaška).

Dokončen načrt priprav in urnik pripravljalnih tekem bo štab reprezentance uskladil v dneh po koncu finalne serije državnega prvenstva. Seznam vabljenih reprezentantk, ki se bodo 17. maja zbrale na pripravah, bo selektor razkril na novinarski konferenci, ki bo predvidoma 14. maja.

"Na širšem seznamu reprezentančnih kandidatk najdemo skupek izkušenj in mladosti slovenske ženske košarke. Veseli me, da naše košarkarice v klubih kažejo dobre igre, tako da strokovni štab pri oblikovanju končnega seznama kandidatk za nastop na evropskem prvenstvu čaka kar težka naloga. Vsem igralkam želim uspešen in predvsem zdrav zaključek sezone in se že izjemno veselim, da kmalu začnemo reprezentančne priprave. Vse navijače prav lepo vabim, da si ogledajo finalno serijo našega državnega prvenstva," pravi Grgić.