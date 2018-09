Goran Dragić v ZDA na tapeti, omenja se menjava kluba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA so se začele pojavljati govorice, da bi lahko kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić zamenjal klub. Omenja se Phoenix Suns.

Kot poročata Ashish Mathur (Amico Hoops) in John Gambadoro (Arizona Sports), obstaja možnost, da bi Goran Dragić zapustil Miami Heat in v novi sezoni igral v drugem dresu.

Mathur je kot eno od možnosti navedel Goranov nekdanji klub Phoenix Suns, kjer bi posledično združil moči s prijateljem in selektorjem zlate slovenske reprezentance Igorjem Kokoškovom. V ligi NBA sta prav tako delala skupaj, ko je Gogi vstopal v najmočnejše klubsko tekmovanje na svetu. In to prav pri Phoenixu.

Phoenix išče prvega organizatorja igre

Z Igorjem Kokoškovom sta že sodelovala v Phoenixu in v reprezentanci Slovenije, ki sta jo popeljala do zlate medalje. Foto: Sportida "Kot smo izvedeli, naj bi bil Miami pripravljen zamenjati Dragića za izbor v prvem krogu nabora. Phoenix, ki išče prvega organizatorja igre, potem ko je poslal Brandona Knighta v Houston Rockets, bi se lahko dogovoril z Miamijem in pripeljal Dragića," pravi Mathur.

Phoenix je v zadnjem obdobju že poizkušal v svoje vrste zvabiti kakovostnega prvega organizatorja. Lovke so vrgli na Terryja Rozierja, Damina Lillarda in Kembo Walkerja. "Z odhodom Brandona Knighta potrebuje Phoenix organizatorja igre. Ali bodo pripeljali novega ali pa začenjali z Devinom Bookerjem, Shaquilleom Harrisonom oziroma novincem," pravijo pri Arizona Sports.

Medtem so pri Miamiju poskušali narediti prostor v proračunu za prihodnjo sezono. Poskušali so manevrirati s pogodbami Hassana Whitesidea, Tylerja Johnsona in Jamesa Johnsona, vendar brez sreče.

Dragić bo imel v novi sezoni plačo 15,5 milijona evrov (brez odbitka davka) in ima večjo vrednost na trgu od preostalih košarkarjev, saj je imel za seboj odlično sezono, prav tako je igral na All-Star tekmi.

Zadnji odhod iz Phoenixa ni bil nič kaj prijateljski

Goran Dragić se sicer odlično počuti v Miamiju, je pa že večkrat nakazal, da bi rad bil del moštva, ki bi se potegovalo za naslov prvaka lige NBA. Foto: Getty Images Sicer pa ima Gogi še dve leti do izteka trenutne pogodbe. Za sezono 2019/20 bi lahko vzel plačo 16,5 milijona evrov, lahko pa bi se odločil za novo večletno.

V preteklem tekmovalnem obdobju je bil med ključnimi košarkarji Miamija, da se je Vročica uvrstila v končnico. Dosegal je 17,3 točke, 4,8 asistence in 4,1 skoka na tekmo. V prvem krogu končnice proti Philadelphii je točkovno bero dvignil na 18,6 na tekmo.

Lahko pa se spomnimo, da je bil zadnji odhod iz Phoenixa vse prej kot prijateljski. "Vedno nekaj spreminjajo. Niso kot Miami, San Antonio, ki so zares lojalni, ko najdejo nekaj," je leta 2015 ob odhodu dejal Gogi.

Zato pa je večkrat poudaril, da se je v Phoenixu zelo dobro počutil. Če bi imel ob sebi še Kokoškova, bi verjetno vse stare zamere hitro pozabil.

Po drugi plati pa je jasno, da si Gogi želi najti sredino, s katero bi lahko napadal vrh lige NBA. Šampionski prstan je njegova velika želja. Z odhodom v Phoenix ga s trenutnim kadrom ne bo mogel osvojiti. Vsaj ne v prihajajoči sezoni.