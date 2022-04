Ginobili v košarkarsko hišo slavnih

Nekdanji argentinski košarkarski zvezdnik Manu Ginobili bo letos septembra sprejet v košarkarsko hišo slavnih, so sporočili iz te institucije. Ob njem bodo med "nesmrtne" vstopili še Tim Hardaway, Swin Cash, George Karl in Bob Huggins.

Ginobili je bil štirikrat prvak severnoameriške lige NBA s San Antonio Spurs, ima olimpijsko zlato in svetovno srebro. V ligi NBA je igral 16 sezon za San Antonio, kjer je predvsem s Timom Duncanom in Tonyjem Parkerjem sestavljal udarni trio. Kariero je končal s povprečjem 13,3 točke, 3,5 skoka, 3,8 podaje in 1,3 ukradene žoge.

Hardaway je v 13 sezonah v NBA nosil drese Golden State Warriors, Miami Heat, Dallas Mavericks, Denver Nuggets in Indiana Pacers, v karieri pa je povprečno dosegla po 17,7 točke in 8,2 podaje na tekmo. Z reprezentanco ZDA je osvojil olimpijsko zlato leta 2000.

Swin Cash je 15 let igrala v ligi WNBA in osvojila tri naslove prvaka. Igrala je za Detroit Shock, Seattle Storm, Chicago Sky, Atlanto Dream in New York Liberty.

George Karl je šesti med trenerji v NBA po številu zmag (1175), za njim pa je 12 sezon, v katerih so njegove ekipe imele po 50 zmag ali več. Najbližje naslovu prvaka v NBA je bil leta 1996 s Seattle SuperSonics, a izgubil finale proti Chicago Bulls.

Bob Huggins pa je še vedno aktiven trener na univerzi West Virginia. V karieri je Cincinnati (1992) in West Virginio (2010) povedel na zaključni turnir četverice.

