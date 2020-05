Evroliga uslišala želje igralcev, sezona tudi uradno končana

Kar se je cel konec tedna napovedovalo, se je zdaj tudi uresničilo. Med tekmovanji, ki so se zavoljo pandemije koronavirusa predčasno končala, je od danes naprej tudi evroliga. Prvi mož košarkarske evrolige Jordi Bertomeu je že na začetku današnjega dopoldanskega sestanka z enajstimi klubi, ki so stalnica v tem evropskem tekmovanju, predlagal, da se sezona zaradi koronavirusne pandemije predčasno konča. Odločitev pa je bila kasneje tudi uradno sprejeta.

Med enajstimi klubi, ki bodo sprejeli skupno odločitev, sodelujejo predstavniki Barcelone, Baskonie Zorana Dragića, Real Madrida, Olympiakosa, Panathinaikosa, Maccabija, Anadolu Efesa, Fenerbahčeja, Milana, Žalgirisa in CSKA. Predstavniki klubov naj bi z glasovanjem odločili, kakšen konec sezone si želijo, v primeru, da bodo vsi klubi enotni že pred tem, pa glasovanje sploh ne bo potrebno.

Vodstvo najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je namreč že v soboto zvečer priredilo videokonferenco. Na njej je sodelovalo 36 košarkarjev, večina od njih – na pogovoru so sodelovali vsi kapetani moštev in po en izkušen igralec vsake ekipe – so menili, da bi bilo nadaljevanje evrolige nesmiselno po dveh mesecih prisilnega premora. Zdaj je podoben predlog prišel tudi od prvega moža najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja Jordija Bertomeuja in kot vse kaže bo predlog tudi sprejet.

