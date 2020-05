"Nadaljevanje evrolige bi bilo nesmiselno"

Vodstvo najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je v soboto zvečer priredilo videokonferenco. Na njej je sodelovalo 36 košarkarjev, večina od njih – na pogovoru so sodelovali vsi kapetani moštev in po en izkušen igralec vsake ekipe – so bili mnenja, da bi bilo nadaljevanje evrolige nesmiselno po dveh mesecih prisilnega premora. Isti vir navaja, da je pogovor potekal v spoštljivem tonu in je bil informativne narave. Vodstvo naj bi končno odločitev o usodi najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini sprejelo v ponedeljek.

Tekme v Turčiji?

Pri sprejemanju odločitve o poteku tekmovanja se je vodilnim v evroligi pridružil tudi glavni sponzor tekmovanja – Turkish Airlines. Po neuradnih informacijah je, kot poročajo srbski mediji, turški letalski prevoznik pripravljen financirati celoten finale, torej tekme preostalih šestih krogov lige, pa tudi tekme izločilnih bojev. Vse tekme bi bile odigrane v Istanbulu ali Antalyi.

Pred tem so se kot potencialni organizatorji nadaljevanja sezone evrolige omenjali Beograd, Atene, Kaunas in Vilnius, med kandidati pa se je omenjalo tudi Ljubljano.

Preberite še: