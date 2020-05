Legenda sporoča: Zbolel sem za covidom-19. Ta virus je resna zadeva in se ga ne sme jemati zlahka.

"Sporočam vam, da sem zbolel za covidom-19. Ta virus je resna zadeva in se ga ne sme jemati zlahka. Vse bi spodbudil, da ostanejo zdravi ter skrbijo zase in za svoje ljubljene. Še posebno zdaj bi se zahvalil vsem zdravstvenim delavcem in vsem na prvih linijah. Pozdravil se bom in prebrodili bomo to," je Ewing zapisal v izjavi za javnost, ki jo je delil tudi na svojem Twitter profilu.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG