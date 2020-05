Nekdanji hrvaški selektor se seli v Bologno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oseminpetdesetletni Repeša je bil trener tega moštva že med letoma 2002 in 2006.

V svoji dolgoletni strokovni karieri je treniral tudi številne druge italijanske klube, kot so Lottomatica Rim, Benetton Treviso in Emporio Armani Milano, vodil pa je tudi špansko Unicajo Malago, turški Tofas, poljski Slask, črnogorsko Budućnost ter hrvaške klube Cibona, Split in Cedevita Zagreb.

Med letoma 2005 in 2009 je bil selektor hrvaške reprezentance, leta 2018 pa tudi začasni selektor BiH.

Preberite še: