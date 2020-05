Španci v težavah: dve tretjini igralcev proti nadaljevanju sezone

Večina košarkarjev v španski ligi ACB ne želi odigrati preostalega dela sezone 2019/20, kot je razvidno iz rezultatov anonimne ankete med igralci španske lige, ki jo je izvedla Zveza španskih profesionalnih košarkarjev, njen rezultat pa so objavili na portalu Europhoops . Igralci, ki so sodelovali v anketi, so del 12 ekip, ki bi nastopile na turnirju, ki ga je liga ACB načrtovala za morebitni zaključek sezone.

Največji odstotek odgovorov, ki so nasprotovali nadaljevanju sezone, so prispevali igralci klubov, ki nastopajo v evroligi. Tako je med tistimi, ki so bili proti nadaljevanju sezone, vseh 16 košarkarjev Barcelone in vseh 16 košarkarjev Baskonie, katere barve brani tudi Zoran Dragić. Podoben rezultat je prišel tudi iz vrst Real Madrida, kjer sta le dva izmed 16 vprašanih košarkarjev glasovala za nadaljevanje sezone, pri Valencii je bilo takšnih košarkarjev, ki si želijo sezono končati, 11.

Nasprotno so glasovali igralci Zaragoze in Morabanc Andorre, ki so večinsko naklonjeni ideji, da bi odigrali turnir z 12 ekipami. Kar deset igralcev Zaragoze je namreč glasovalo "da", medtem ko je pri Morabanc Andorri kar 11 od 12 košarkarjev dalo pozitiven odgovor.

Časa za odločitev vse manj

Vodstvo lige ACB je 16. marca razglasilo svojo odločitev, da bo za zaključek sezone organiziralo turnir z 12 ekipami, na katerem bo sodelovalo 12 najboljših klubov na lestvici. Podoben scenarij naj bi si želelo izpeljati tudi vodstvo evrolige, zato se že pojavljajo namigovanja, da se je vodstvo Barcelone odločilo, da bodo Katalonci v primeru nadaljevanja obeh lig in prekrivanja tekem nastopili le v evroligi. Časa za odločitev imajo Španci še do 31. maja, ko bo dokončno znano, kaj bo z nedokončano košarkarsko sezono.

V španski ligi, kjer poleg Dragića slovenske barve pri Joventutu branita Klemen Prepelič in naturalizirani košarkar Alen Omić, sicer po 23 odigranih krogih vodila Barcelona z 38 točkami, drugi Real Madrid jih je zbral 36.

Ekipa Število košarkarjev, ki so glasovali za nadaljevanje sezone Število košarkarjev, ki so glasovali proti nadaljevanju sezone Tenerife 5 9 Unicaja Malaga 6 6 Gran Canaria 3 9 Bilbao 3 9 Real Madrid 2 14 San Pablo Burgos – 10 Zaragoza 10 – Joventut Badalona 7 5 Morabanc Andorra 11 1 Barcelona – 16 Valencia 3 13 Baskonia – 16

