Jakara ostaja na čelu Helios Suns

Košarkarsko moštvo Helios Suns bo tudi v novi sezoni kot glavni trener vodil Dejan Jakara, njegov pomočnik pa bo še naprej Grega Nachbar, so sporočili iz domžalskega moštva. Oba sta s klubom podaljšala sodelovanje za prihajajočo sezono.

"Zelo sem vesel, da smo se dogovorili za nadaljevanje sodelovanja. V Domžalah se počutim odlično in po dogajanju v zadnjih dveh mesecih že komaj čakam, da začnemo priprave na novo sezono. Hvala vodstvu kluba za izkazano zaupanje. Vsi se zavedamo, da bo moral biti proračun članske ekipe v novi sezoni malce nižji, vseeno pa se želimo s cilji približati pretekli sezoni," je ob podaljšanju dejal Jakara.

Zadovoljni so tudi v vodstvu slovenskega prvoligaša. "Glede na obojestransko zadovoljstvo s sodelovanjem v pretekli sezoni in pol pri dogovoru z Dejanom Jakaro in Grego Nachbarjem ni bilo večjih dilem. Ne glede na novo realnost, ki jo športu prinaša čas po epidemiji, je prav, da čim prej postavimo temelje za nadaljevanje delovanja kluba," je med drugim dejal Matevž Zupančič, direktor košarkarskega kluba Helios Suns.