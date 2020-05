Zelena luč za dokončanje košarkarske sezone v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bavarske oblasti so prižgale zeleno luč za dokončanje sezone nemške košarkarske lige, in sicer na turnirju desetih ekip v Münchnu, kjer bo tudi nekaj slovenskega pridiha.

Načrti za junijski turnir so dobili dovoljenje, kar pomeni, da bodo lahko košarkarsko sezono, sredi marca prekinjeno zaradi pandemije novega koronavirusa, dokončali.

Košarkarski turnir naj bi se začel prvi junijski konec tedna. Na njem bodo nastopili branilec naslova Bayern s slovenskim reprezentantom Žanom Markom Šiškom, Riesen Ludwigsburg, Crailsheim Jana Špana, Alba Berlin, Oldenburg, Rasta Vechta (član klubaj e postal Matic Rebec), Brose Bamberg, BG Göttingen, Ulm, ki ga vodi Jaka Lakovič, in Fraport Skyliners.

Ekipe bodo razdelili v dve skupini, sledil bo četrtfinale in tako vse do finala. Tekme na izločanje bodo po sistemu "doma in v gosteh", skupni izid pa bo odločil zmagovalca dvoboja.

Igralci bodo po zgledu nogometašev v karanteni ves čas turnirja.

Že konec tedna so v Nemčiji sezono spet zagnali tudi v nogometni ligi, medtem ko so najvišje lige v rokometu, hokeju in odbojki predčasno končali.