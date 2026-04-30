Evroliga, četrtfinale, druge tekme
Nadaljuje se boj za zaključni turnir
V evroligi se bo danes nadaljeval boj za zaključni turnir. Fenerbahče bo lovil drugo zmago proti Žalgirisu, Olympiacos proti Monacu, Valencia pa bo skušala doma vrniti udarec Panathianikosu za "brejk" na prvi tekmi. V petek bo na sporedu še druga tekma med Realom in Hapelom, v seriji pa z 1:0 vodijo Španci.
Ekipe igrajo na tri zmage, štirje zmagovalci pa se bodo prebili na zaključni turnir. Ta bo bo potekal zadnji vikend v maju v Atenah, v Telekom Centru. Polfinale bo v petek, 22. maja, finale pa bo v nedeljo, 24. maja.
Evroliga, četrtfinale, prve tekme:
Četrtek, 30. april
Petek, 1. maj
Pari četrtfinala:
Fenerbahče (4) – Žalgiris (5) /1:0/
Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6) /1:0/
Valencia (2) – Panathinaikos (7) /0:1/
Olympiacos (1) – Monaco (8) /1:0/
// izid v zmagah; igrajo na tri zmage