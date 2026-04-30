Nadaljuje se boj za zaključni turnir

V evroligi se bo danes nadaljeval boj za zaključni turnir. Fenerbahče bo lovil drugo zmago proti Žalgirisu, Olympiacos proti Monacu, Valencia pa bo skušala doma vrniti udarec Panathianikosu za "brejk" na prvi tekmi. V petek bo na sporedu še druga tekma med Realom in Hapelom, v seriji pa z 1:0 vodijo Španci.