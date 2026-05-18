Avtorji:
B. B., Alenka Teran Košir

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
11.42

Luka Mezgec Tadej Pogačar Tadej Pogačar Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu

Znane so trase kolesarskega evropskega prvenstva, ki bo v Sloveniji

Tadej Pogačar EP | Nastop na prvenstvu je potrdil tudi Tadej Pogačar. | Foto Guliverimage

Nastop na prvenstvu je potrdil tudi Tadej Pogačar.

Foto: Guliverimage

Na Ljubljanskem gradu so danes ob prisotnosti predsednika Evropske kolesarske zveze Enrica Delle Case in predsednika Kolesarske zveze Slovenije Andraža Vehovarja razkrili trase evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo Slovenija gostila med 2. in 7. oktobrom 2026. Nastop na prvenstvu je že potrdil tudi aktualni svetovni in evropski prvak Tadej Pogačar.

Foto: Sportal

Kako bo potekala trasa?

Dirka se bo začela na Kongresnem trgu v Ljubljani, od koder se bo karavana v zaprti vožnji podala po Celovški cesti podala proti severu. Po kilometru 0 v Šentvidu se trasa nadaljuje do Medvod in skozi Škofjo Loko do Kranja, tam pa bo zavila proti jugovzhodu in opravila krajši ovinek do Valburge, Vodic in Mengša.

Tik pred centrom Kamnika se bo spet obrnila bolj proti Gorenjski, skozi Komendo in Cerklje na Gorenjskem pa bo cesta pripeljala do prvega prečkanja ciljne črte v Šenčurju. Dirko bo najverjetneje odločilo pet zaključnih krogov - proti Preddvoru in z vzponom na Možjanco, ki mu sledijo razgiban teren, tehnično zahteven spust proti spodnji postaji žičnice na Krvavec ter hiter zaključek mimo gradu Strmol do Šenčurja.

Foto: Sportal

Vrhunec prvenstva bo moška članska cestna dirka

Evropsko prvenstvo bo na sporedu manj kot teden dni po koncu svetovnega prvenstva v Montrealu v Kanadi, ki bo med 20. in 27. septembrom 2026. Vrhunec prvenstva bo moška članska cestna dirka, na kateri bo Tadej Pogačar skušal podaljšati svojo vladavino v mavrični majici svetovnega prvaka.

Že v petek, 2. oktobra, se bo kolesarsko dogajanje preselilo v Slovenijo. Po podatkih uradnega biltena Evropske kolesarske zveze bosta prvi tekmovalni dan na sporedu moška in ženska cestna dirka v kategoriji do 23 let.

Dan pozneje, v soboto, 3. oktobra, bodo nastopili mladinci do 19 let in članice, nedelja, 4. oktobra, pa bo rezervirana za mladinke in moške člane, kar bo eden od vrhuncev prvenstva. Ob Pogačarju bo na cestni dirki nastopil tudi Belgijec Remco Evenepoel, lani drugi na evropskem prvenstvu v Franciji.

Aktualni evropski podprvak in prvak Remco Evenepoel in Tadej Pogačar Foto: Profimedia

Ponedeljek bo namenjen treningu vožnje na čas v vseh kategorijah. V torek bosta na sporedu preizkušnji mešanih ekip v vožnji na čas za mladinke in mladince ter za člane in članice, v sredo, 7. oktobra, pa se bo prvenstvo končalo z individualnimi vožnjami na čas v vseh kategorijah.

Tekmovalni program EP v cestnem kolesarstvu, Slovenija

Petek, 2. oktober 2026

START CILJ
Šenčur, 9.00 Ženske pod 23 let Cestna dirka Šenčur
Ljubljana, 13.30 Moški pod 23 let Cestna dirka Šenčur

Sobota, 3. oktober 2026

START CILJ
Šenčur, 9.00 Mladinci Cestna dirka Šenčur
Ljubljana, 13.30 Ženske Elite Cestna dirka Šenčur

Nedelja, 4. oktober 2026

START CILJ
Šenčur, 9.00 Mladinke Cestna dirka Šenčur
Ljubljana, 12.30 Moški Elite Cestna dirka Šenčur

Ponedeljek, 5. oktober 2026

Uradni trening vožnja na čas VSI

Torek, 6. oktober 2026

START CILJ
Šenčur, 11.30 Mladinci ekipna mešana štafeta Šenčur
Šenčur, 15.00 Elite ekipna mešana štafeta Šenčur

Sreda, 7. oktober 2026

START CILJ
Šenčur, 09.30 Mladinke Vožnja na čas Šenčur
Šenčur, 10.45 Mladinci Vožnja na čas Šenčur
Šenčur, 12.00 Ženske pod 23 let Vožnja na čas Šenčur
Šenčur, 13.00 Moški pod 23 let Vožnja na čas Šenčur
Šenčur, 14.30 Ženske Elite Vožnja na čas Šenčur
Šenčur, 15.30 Moški Elite Vožnja na čas Šenčur

