Na Ljubljanskem gradu so danes ob prisotnosti predsednika Evropske kolesarske zveze Enrica Delle Case in predsednika Kolesarske zveze Slovenije Andraža Vehovarja razkrili trase evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo Slovenija gostila med 2. in 7. oktobrom 2026. Nastop na prvenstvu je že potrdil tudi aktualni svetovni in evropski prvak Tadej Pogačar.

Kako bo potekala trasa?

Dirka se bo začela na Kongresnem trgu v Ljubljani, od koder se bo karavana v zaprti vožnji podala po Celovški cesti podala proti severu. Po kilometru 0 v Šentvidu se trasa nadaljuje do Medvod in skozi Škofjo Loko do Kranja, tam pa bo zavila proti jugovzhodu in opravila krajši ovinek do Valburge, Vodic in Mengša.

Tik pred centrom Kamnika se bo spet obrnila bolj proti Gorenjski, skozi Komendo in Cerklje na Gorenjskem pa bo cesta pripeljala do prvega prečkanja ciljne črte v Šenčurju. Dirko bo najverjetneje odločilo pet zaključnih krogov - proti Preddvoru in z vzponom na Možjanco, ki mu sledijo razgiban teren, tehnično zahteven spust proti spodnji postaji žičnice na Krvavec ter hiter zaključek mimo gradu Strmol do Šenčurja.

Vrhunec prvenstva bo moška članska cestna dirka

Evropsko prvenstvo bo na sporedu manj kot teden dni po koncu svetovnega prvenstva v Montrealu v Kanadi, ki bo med 20. in 27. septembrom 2026. Vrhunec prvenstva bo moška članska cestna dirka, na kateri bo Tadej Pogačar skušal podaljšati svojo vladavino v mavrični majici svetovnega prvaka.

Že v petek, 2. oktobra, se bo kolesarsko dogajanje preselilo v Slovenijo. Po podatkih uradnega biltena Evropske kolesarske zveze bosta prvi tekmovalni dan na sporedu moška in ženska cestna dirka v kategoriji do 23 let.

Dan pozneje, v soboto, 3. oktobra, bodo nastopili mladinci do 19 let in članice, nedelja, 4. oktobra, pa bo rezervirana za mladinke in moške člane, kar bo eden od vrhuncev prvenstva. Ob Pogačarju bo na cestni dirki nastopil tudi Belgijec Remco Evenepoel, lani drugi na evropskem prvenstvu v Franciji.

Aktualni evropski podprvak in prvak Remco Evenepoel in Tadej Pogačar Foto: Profimedia

Ponedeljek bo namenjen treningu vožnje na čas v vseh kategorijah. V torek bosta na sporedu preizkušnji mešanih ekip v vožnji na čas za mladinke in mladince ter za člane in članice, v sredo, 7. oktobra, pa se bo prvenstvo končalo z individualnimi vožnjami na čas v vseh kategorijah.

Tekmovalni program EP v cestnem kolesarstvu, Slovenija Petek, 2. oktober 2026 START CILJ Šenčur, 9.00 Ženske pod 23 let Cestna dirka Šenčur Ljubljana, 13.30 Moški pod 23 let Cestna dirka Šenčur Sobota, 3. oktober 2026 START CILJ Šenčur, 9.00 Mladinci Cestna dirka Šenčur Ljubljana, 13.30 Ženske Elite Cestna dirka Šenčur Nedelja, 4. oktober 2026 START CILJ Šenčur, 9.00 Mladinke Cestna dirka Šenčur Ljubljana, 12.30 Moški Elite Cestna dirka Šenčur Ponedeljek, 5. oktober 2026 Uradni trening vožnja na čas VSI Torek, 6. oktober 2026 START CILJ Šenčur, 11.30 Mladinci ekipna mešana štafeta Šenčur Šenčur, 15.00 Elite ekipna mešana štafeta Šenčur Sreda, 7. oktober 2026 START CILJ Šenčur, 09.30 Mladinke Vožnja na čas Šenčur Šenčur, 10.45 Mladinci Vožnja na čas Šenčur Šenčur, 12.00 Ženske pod 23 let Vožnja na čas Šenčur Šenčur, 13.00 Moški pod 23 let Vožnja na čas Šenčur Šenčur, 14.30 Ženske Elite Vožnja na čas Šenčur Šenčur, 15.30 Moški Elite Vožnja na čas Šenčur

