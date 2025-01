Zvezdi vroči mestni derbi, ekipe z vrha suverene

Po odhodu Žige Samarja iz Albe Berlin na posojo h Gran Canarii Slovenija v evroligi trenutno nima svojega košarkarja. Olimpia Milano, pri kateri bo Josh Nebo zaradi poškodbe še nekaj časa odsoten s parketa, je v 24. krogu doma premagala Panathinaikos s 87:75. V petek je bil v ospredju beograjski spektakel, ko je Crvena Zvezda s 93:91 premagala največjega tekmeca Partizan. Zmag so se veselili še Fenerbahče, Monaco nad Realom Madrugom in Olympiacos.

Vodilne ekipe košarkarske evrolige so v 24. krogu na domačem igrišču zabeležile zmago. Najbolj prepričljiv je bil Fenerbahče, ki proti Virtusu ni imel težav, bolj sta se morala za uspeh boriti Olympiakos proti Anadolu Efesu in Monaco proti madridskemu Realu. Monaco je imel še dve minuti in 35 sekund pred koncem deset točk prednosti, a so se Španci v zadnji minuti približali na tri, zadeti prosti met Mika Jamesa pa je vendarle preprečil paniko v njihovih vrstah.

Armani Milano je ugnal Panathinaikos s 87:75. Za milansko ekipo še vedno ne igra poškodovani slovenski Američan Josh Nebo, pri domačih je blestel Zach Leday s 33 točkami. Bayern ni imel težav z Žalgirisom, Carsen Edwards je za Bavarce dosegel 24 točk, na strani Žalgirisa pa se je izkazal Sylvain Francisco s 33 točkami, a je imel premalo pomoči soigralcev.

Zadnjeuvrščena Alba, pri kateri od tega tedna ne igra več Žiga Samar - kot posojen košarkar bo do konca sezone branil barve španske Gran Canarie slovenskega trenerja Jake Lakoviča - je v gosteh premagala Maccabi s 93:87. Yanni Wetzell je za Nemce dosegel 22 točk.

Trent Forrest je odločil špansko srečanje v prid Baskonie. Foto: Reuters

Barcelona je v katalonsko-baskovskem obračunu z Baskonio izgubila, potem ko je Kevin Punter tri sekunde pred koncem še izenačil na 86:86, a je Baskonia še izpeljala akcijo za končnih 88:86, zadel je Trent Forrest. Pariz, pred tem krogom peti, pa je v francoskem obračunu gostil Asvel Villeurbanne in zmagal za devet točk.

Beograjski večni derbi sta odigrala Partizan in Crvena zvezda. Obračun, na katerem so bili domačini črno-beli, v dvorani pa je bilo tudi 1000 navijačev Crvene zvezde, je bil spet izenačen in nervozen od prve do zadnje minute. Odločil se je sekundo pred koncem, ko je Nemanja Nedović ob izidu 71:71 izsilil prekršek pri metu za tri točke, dva od treh prostih metov zadel, zadnjega pa zgrešil. Domači tako niso imeli več časa izenačiti.

Evroliga, 24. krog

Četrtek, 30. januar:

Petek, 31. januar:

Lestvica: