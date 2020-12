Prepeličevi izgubili z moštvom z dna lestvice

V 12. krogu evrolige je Klemen Prepelič z Valencio gostil berlinsko Albo, ki je pri dnu lestvice, in izgubil z 92:100. Prepelič je bil najbolj razpoložen strelec svoje ekipe, v slabih 24 minutah je dosegel 13 točk, v statistiko dodal še dva skoka in dve asistenci. Do zmag so prišli vodilni CSKA, Fenerbahče Igorja Kokoškova, Maccabi in Panathinaikos.