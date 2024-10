Cedevita Olimpija se bo na zmagovalne tirnice po nedeljskem porazu proti Dubaju v drugem kolu rednega dela lige ABA skušala vrniti na obračunu z beneško Umano Reyer. Z Benečani se bodo Zmaji udarili le 48 ur po zaključku dvoboja z ekipo iz Združenih arabskih emiratov. Obe ekipi sta v novo evropsko sezono vstopili z zmago v prvem krogu, zmaji na gostovanju v Cluj-Napoci, Levi, ki jih vodi hrvaški strokovnjak Neven Spahija, pa na domačem parketu proti Arisu.

Zvezdan Mitrović bo skušal ljubljansko ekipo popeljati do druge zmage v sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

"Časa za pripravo na torkovo tekmo je malo, že v nedeljo pa sem na novinarski konferenci omenil, da se bolj osredotočamo na naše napake kot na kvaliteto Umane Reyer. Venezia je zelo dobra ekipa, s kvalitetnimi igralci in resnim proračunom ter odličnim trenerjem. V nedeljo so bili favoriti na tekmi italijanskega državnega prvenstva, a so izgubili, zato verjamem, da bodo v torek v Ljubljani zaigrali izredno motivirani. Gre za atletsko ekipo z odličnim skokom, ki odlično teče. Na prvi tekmi z Arisom in tekmi Superpokala z Milanom so pokazali dve zelo dobri predstavi. Našo ekipo bomo skušali prebuditi, se osredotočiti predvsem na nas in pogledati naše osnovne napake. Časa je malo, v ponedeljek smo se več pogovarjali in opravili trening za regeneracijo, s preostalimi trenerji pa bomo ekipo zalagali z informacijami. Na parketu morata biti vidni energija in želja. Upam, da bodo igralci izkoristili vse naše informacije in da na igrišče v torek stopijo sveži in energični, saj bomo to najbolj potrebovali, če želimo računati na zmago," je pred tekmo v Stožicah povedal glavni trener Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Pred nami je še ena fizična tekma. Umana Reyer ima veliko število kvalitetnih igralcev. Moramo biti pripravljeni, osvežiti telesa in misli. Pripravljeni moramo biti sprejeti informacije s strani trenerjev in jih uporabiti na parketu," pa je dodal Martinas Geben. "Prva evropska tekma sezone s Clujem nam je dokazala, da lahko igramo proti dobrim ekipam. Na tem moramo graditi. Hkrati se moramo učiti na napakah s tekem, ki se niso izšle v našo korist, a hkrati ne preveč žalovati zaradi poraza, saj naslednje preizkušnje prihajajo hitro in se moramo osredotočiti nanje."

