Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v okviru 17. kroga rednega dela EuroCupa danes v Hamburgu udarili s tamkajšnjo ekipo Veolio Towers. Na dvoboju v Hamburgu bo skušala Cedevita Olimpija prekiniti niz dveh zaporednih porazov in se obenem z zmago vrniti na zmagovalne tirnice v evropskem pokalu. V primeru slavja v Hamburgu bi zmaji presegli izkupiček zmag iz tekmovalne sezone 2024/25 ter hkrati izenačiti dosežek iz sezone 2021/22, ko so v rednem delu sezone zbrali 11 zmag.

Na vrhu lestvice je trenutno Hapoel iz Jeruzalema s 13 zmagami in štirimi porazi. Na drugem mestu mu sledi Bahčešehir, ki ima dve zmagi manj, za njima pa so Venezia, Manresa in Cedevita Olimpija, vse tri z desetimi zmagami, a ima ljubljanska zasedba odigrano tekmo manj.

Cedevita Olimpija zdaj odhaja v goste k ekipi Hamburga, ki je v sezono 2025/26 vstopila zelo zadržano, in v EuroCupu ter nemškem državnem prvenstvu skupno doživela 19 zaporednih porazov. V zadnjem obdobju moštvo iz drugega največjega mesta v Nemčiji kaže povsem drugačen obraz – pred obračunom s Cedevito Olimpijo je Hamburg namreč zabeležil pet zaporednih zmag – v nizu je premagal Ulm, Venezio, Frankfurt, Slask in Chemnitz.

Zvezdan Mitrović Foto: Aleš Fevžer

"Pričakujem zelo težko tekmo. Kdor spremlja košarko, vidi, da je Hamburg ekipa, ki je zelo slabo odprla sezono, v zadnjem obdobju pa je proti kakovostnim tekmecem v EuroCupu in nemškem državnem prvenstvu zabeležila pet zaporednih zmag. Hamburg je v dobrem ritmu, vidi se tudi, da so zamenjali igralce, kar je zagotovo prineslo tudi rezultat. Naši tekmeci igrajo vedno v istem sistemu, ne glede na to, ali so v nizu zmag ali porazov, naša naloga pa je, da jih ustavimo. Gre za hitro, atletsko, čvrsto ekipo, kar smo lahko videli tudi na prvi medsebojni tekmi. Če odgovorimo na njihovo agresivno igro in njihovo samozavest, ki so jo pridobili v zadnjem obdobju niza zmag, se lahko nadejamo zmage," je pred odhodom v Hamburg povedal glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

Prvi medsebojni obračun v sezoni so Ljubljančani v Stožicah dobili s 93:73.

EuroCup, 17. krog:

Torek, 3. februar:

Sreda, 4. februar:

Četrtek, 5. februar:

Lestvici: