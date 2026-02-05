Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
5. 2. 2026,
12.30

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Četrtek, 5. 2. 2026, 12.30

1 ura, 5 minut

EuroCup, 17. krog

Mitrović pred pomembno preizkušnjo: Vidi se, da so zamenjali igralce

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Reyer Venezia - Cedevita Olimpija Ljubljana | Cedevita Olimpija se bo danes pomerila s Hamburgom. | Foto Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Cedevita Olimpija se bo danes pomerila s Hamburgom.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v okviru 17. kroga rednega dela EuroCupa danes v Hamburgu udarili s tamkajšnjo ekipo Veolio Towers. Na dvoboju v Hamburgu bo skušala Cedevita Olimpija prekiniti niz dveh zaporednih porazov in se obenem z zmago vrniti na zmagovalne tirnice v evropskem pokalu. V primeru slavja v Hamburgu bi zmaji presegli izkupiček zmag iz tekmovalne sezone 2024/25 ter hkrati izenačiti dosežek iz sezone 2021/22, ko so v rednem delu sezone zbrali 11 zmag.

Na vrhu lestvice je trenutno Hapoel iz Jeruzalema s 13 zmagami in štirimi porazi. Na drugem mestu mu sledi Bahčešehir, ki ima dve zmagi manj, za njima pa so Venezia, Manresa in Cedevita Olimpija, vse tri z desetimi zmagami, a ima ljubljanska zasedba odigrano tekmo manj. 

Cedevita Olimpija zdaj odhaja v goste k ekipi Hamburga, ki je v sezono 2025/26 vstopila zelo zadržano, in v EuroCupu ter nemškem državnem prvenstvu skupno doživela 19 zaporednih porazov. V zadnjem obdobju moštvo iz drugega največjega mesta v Nemčiji kaže povsem drugačen obraz – pred obračunom s Cedevito Olimpijo je Hamburg namreč zabeležil pet zaporednih zmag – v nizu je premagal Ulm, Venezio, Frankfurt, Slask in Chemnitz.

Zvezdan Mitrović | Foto: Aleš Fevžer Zvezdan Mitrović Foto: Aleš Fevžer

"Pričakujem zelo težko tekmo. Kdor spremlja košarko, vidi, da je Hamburg ekipa, ki je zelo slabo odprla sezono, v zadnjem obdobju pa je proti kakovostnim tekmecem v EuroCupu in nemškem državnem prvenstvu zabeležila pet zaporednih zmag. Hamburg je v dobrem ritmu, vidi se tudi, da so zamenjali igralce, kar je zagotovo prineslo tudi rezultat. Naši tekmeci igrajo vedno v istem sistemu, ne glede na to, ali so v nizu zmag ali porazov, naša naloga pa je, da jih ustavimo. Gre za hitro, atletsko, čvrsto ekipo, kar smo lahko videli tudi na prvi medsebojni tekmi. Če odgovorimo na njihovo agresivno igro in njihovo samozavest, ki so jo pridobili v zadnjem obdobju niza zmag, se lahko nadejamo zmage," je pred odhodom v Hamburg povedal glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije, Zvezdan Mitrović.

Prvi medsebojni obračun v sezoni so Ljubljančani v Stožicah dobili s 93:73.

EuroCup, 17. krog:

Torek, 3. februar:

Sreda, 4. februar:

Četrtek, 5. februar:

Lestvici:

Blaž Mahkovic Krka Split
Sportal Stotica in zmaga Krke kljub 29 točkam Zorana Dragića
Evropski Pokal Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.