Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo danes v okviru 16. kroga rednega dela EuroCupa v Benetkah pomerili z Umano Reyer. Beneški kolektiv ima trenutno dve zmagi manj od zmajev, ki še naprej lovijo drugo mesto na lestvici skupine A.

To bo za Ljubljančane drugo od petih zaporednih gostovanj. Medtem ko je Hapoel iz Jeruzalema pred začetkom 16. kroga rednega dela edina ekipa skupine B, ki si je mesto v končnici tekmovanja že zagotovila, pa preostale ekipe bijejo ogorčen boj za mesta med najboljšimi v evropskem pokalu. Cedevita Olimpija ima po 15 odigranih tekmah enako število zmag (deset) kot Bahčešehir, ki pa je v medsebojnih obračunih boljši od ljubljanskega kluba. Zmago manj ima BAXI Manresa, takoj za njo pa sta s po osmimi zmagami Umana Reyer in Cluj.

Cedevita Olimpija je na zadnjih štirih preizkušnjah v evropskem pokalu dosegla tri zmage, v boj z Umano Reyer pa vstopa z nizom dveh zaporednih zmag nad Neptunasom in Clujem. Italijanski klub, ki se ponaša z najboljšim povprečjem skokov v napadu, je na zadnjih desetih tekmah izgubil le trikrat, v evropskem pokalu pa je, do zadnjega poraza v Hamburgu, v nizu premagal Bahčešehir, Neptunas, Cluj in Slask.

"Gre za klub z resnim proračunom, vrhunskimi igralci in odličnim glavnim trenerjem," opozarja Mitrović. Foto: Aleš Fevžer

"Kot ob vsakem gostovanju je tudi tokrat pred nami zahtevna tekma. Venezia je ekipa, pri kateri položaj na lestvici ne odraža dejanske kakovosti moštva. Gre za klub z resnim proračunom, vrhunskimi igralci in odličnim glavnim trenerjem. Na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni smo prikazali zelo dobro predstavo, a so se tekmeci od takrat še dvignili, igrajo kakovostno in se borijo za mesta v končnici. Po eni strani smo neobremenjeni, saj smo se z eno nogo že uvrstili v naslednji krog tekmovanja, kar je naš cilj, po drugi strani pa ostajamo zelo motivirani, saj se borimo za čim boljše izhodišče na lestvici EuroCupa," je pred obračunom v Italiji povedal glavni trener zmajev Zvezdan Mitrović.

Cedevita Olimpija in Venezia se v EuroCupu v rednem delu med seboj merita že tretjo sezono zapored. Zadnji trije obračuni so pripadli zmajem, ki so 12. novembra lani v Stožicah zmagali z rezultatom 93:65.

