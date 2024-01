Cedevita Olimpija po zmedi v zadnjih sekundah nadaljevala negativno serijo

Po dvotedenskem premoru se nadaljuje tekmovanje v Eurocupu. Cedevita Olimpija je v okviru 14. kroga gostovala v Vilni, kjer je po hudem boju in zmedi v zadnjih sekundah srečanja z 89:91 izgubila z Wolvesi in ob debiju Zorana Martića vknjižila 14. poraz v tekmovanju v tek sezoni. Kapetan Jaka Blažič v drugem delu srečanja ni igral.

Ljubljanska zasedba je v Vilni lovila prvo zmago v tej sezoni evropskega pokala, a je tudi v 14. krogu ni ujela, čeprav je bila skozi celotno srečanje povsem v igri za končanje negativnega niza. Varovanci Zorana Martića, ki je na trenerskem čelu zamenjal Simoneja Pianigianija (odnesli so ga slabih rezultati v kombinaciji z zdravstvenimi težavami), so imeli v zadnjih sekundah napad za vsaj izenačenje ali pa zmago, a ga po hud zmedi niso znali izkoristiti. Domači so zmagali z 91:89..

Za Ljubljančane, ki ostajajo brez zmage v tej sezoni, je to že devetnajsti zaporedni poraz v tem tekmovanju. Nazadnje so zmagali lani februarja proti Umani Reyer iz Benetk, ki je njihov naslednji tekmec prihodnji teden v Ljubljani. Hkrati je to prvi poraz Martića na klopi Cedevite Olimpije. Wolves so prišli do pete zmage.

Prvi poraz Zorana Martića, odkar je prevzel trenerske vajeti ljubljanske ekipe. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Najboljša strelca na današnji tekmi sta bila Karlo Matković z 21 točkami in Justin Cobbs, ki jih je dosegel 15, kapetan Jaka Blažič v drugem delu ni igral, na parketu je preživel le 13 minut.

Eurocup, 14. krog:

Torek, 9. januar

Sreda, 10. januar

Lestvici:

