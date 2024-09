V živo: Cedevita Olimpija v Romuniji v rahlem zaostanku

Eurocup, 1. krog:

Sreda, 25. september:

Cedevita Olimpija je prvo tekmo v novi evropski sezoni otvorila s prvim košem, a nato so pobudo prevzeli domači, ki so vodili vse do konca prve četrtine. Oranžni zmaji nikoli niso dovolili, da bi se Cluj-Napoca odlepila na več kot +8, rezultat ob koncu prvega dela pa je bil 24:19.

Pred tekmo

V rednem delu sezone sodeluje 20 ekip, razdeljene so v dve skupini. Do začetka februarja bo vsaka odigrala po 18 tekem in prvih šest moštev bo napredovalo v končnico. Najboljši iz vsake skupine se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, preostalih osem pa bo igralo za še štiri prosta mesta.

V skupini A so izraelski Hapoel Tel Aviv, španska Gran Canaria in Joventut Badalona, nemški Ulm, črnogorska Budućnost Podgorica, turška Bešiktaš in Bahcesehir Istanbul, litovski Vilnius, italijanski Trento ter poljski Sopot.

Cedevita Olimpija igra v skupini B z Valencio, štirikratno prvakinjo evropskega pokala, finalistom zadnje sezone Bourg en Bresseom, Hamburgom, Arisom, Hapoelom iz Jeruzalema, Ankaro, italijansko Umano Reyer iz Benetk, litovskim Panevežysom in romunskim Clujem-Napoco.

Cilj ekipe v evropskem pokalu je izboljšati bledi vtis, ki ga je klub pustil v zadnjih sezonah. Cedevita Olimpija je od 32 tekem v zadnjih dveh sezonah dobila le štiri. Lani zgolj eno, in to po nizu 20 porazov oziroma skoraj enem letu brez zmage.

Eurocup, 1. krog:

Torek, 24. september:

Sreda, 25. september:

Lestvici:

Preberite še: