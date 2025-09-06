Nemci šele v zadnji četrtini pokazali, kako močni so

Na evropskem košarkarskem prvenstvu se je v Rigi 16 najboljših ekip podalo v lov na četrtfinale. Prvi četrtfinalist je postala Turčija, potem ko je po velikih naporih in napeti končnici premagala Švedsko (85:79). Tudi Nemčija, ki je dominirala v skupinskem delu, se je tri četrtine mučila s Portugalsko (52:51), nato pa zadnjo dobila s 27:7 in napredovala med osem z izidom 79:58. Ob 17.30 igrata Litva in Latvija, ob 20.45 pa Srbija in Finska.

Eurobasket, osmina finala:

Sobota, 6. september:

Turki so se precej namučili

Alperen Sengun je bil najboljši igralec turške ekipe. Foto: Guliverimage Turčija se je prva uvrstila v četrtfinale EuroBasketa, potem ko je po dramatični končnici premagala Švedsko z izidom 85:79. Junak tekme je bil Alperen Sengun, ki je prevzel glavno odgovornost v turški ekipi. V svojo statistiko je vpisal dvojni dvojček. Dosegel je 24 točk, 16 skokov in šest asistenc.

Švedi so tekmo začeli odlično in z delnim izidom 6:0 narekovali ritem vse do sredine tretje četrtine. Takrat je Turčija šele prvič povedla (46:44) in nato prednost do konca tretje četrtine povečala na 61:50. Švedi se kljub temu niso predali in v nadaljevanju še dvakrat izenačili. V odločilnih trenutkih je znova prišla do izraza kakovost turških košarkarjev, ki so minuto pred koncem pobegnili na štiri točke razlike in dokončno strli neugodne Švede.

Nemčija v zadnji četrtini strla Portugalsko

Franz Wagner Foto: Guliverimage Nemčija kot aktualni svetovni prvak igra proti Portugalski. Portugalci so v dvoboj prišli sproščeni, zavedajo se, da nimajo česa izgubiti. Nemčija je v skupinskem delu dominirala proti vsem petim nasprotnikov, Črno Goro je premagala za 30 točk, Švedsko za 22, Litvo za 19, Veliko Britanijo za 53 in Finsko za 30. Na prvih štirih tekmah je dala prek 100 točk, manj samo proti Finski (91). A je bila tekma s Portugalsko vseeno zelo razburljiva, vsaj tri četrtine. Ob polčasu je namreč avtsajder Portugalska vodila za točko (32:31), pred zadnjo četrtino pa za točko favorizirani branilci naslova (52:51). V zadnjih 10 minutah pa so Nemci le pokazali igro iz skupinskega dela: dobili so jo s 27:7. Za končni izid 79:58 sta Dennis Schröder in Franz Wagner dala po 16 točk, eno manj Isaac Bonga.

V popoldanskem sporedu igrata še Litva in Latvija. Gostitelji so v pravem trenutku našli pravo formo, prav tako bodo imeli podporo domače dvorane. Prav tako se bodo v najboljši luči želeli pokazati Litovci, ki pa ne morejo računati na poškodovanega Rokasa Jokubaitisa.

Srbi proti neugodnim Fincem

Nikola Jokić Foto: Reuters V večernih urah nas čaka še ena poslastica pod koši, ko bo na parket stopila reprezentanca Srbije z Nikolo Jokićem. Srbi so po tesnem porazu proti Turčiji skupinski del končali na drugem mestu, tako da jih zdaj čaka vse prej kot lahek nasprotnik. To je reprezentanca Finske z izjemnim Laurijem Markkanenom. Srbija s svojimi izkušnjami in kakovostjo vseeno ostaja med glavnimi kandidati za naslov.

Slovenska reprezentanca bo na delu v nedeljo, ko se bodo ob 17.30 pomerili z reprezentanco Italije. Slovenija je v skupinskem delu v skupini D končala na tretjem mestu.

