Še kako pomembna tekma za slovenske fante

V nedeljo bodo znani še zadnji četrtfinalisti evropskega košarkarskega prvenstva. Bo med njimi tudi slovenska košarkarska reprezentanca, ki se bo pomerila proti Italiji? Tekma je na sporedu ob 17.30.

Nedelja, 7. september:

Slovenija je po treh zmagah proti Belgiji, Islandiji in Izraelu v Latvijo prišla kot tretja reprezentanca iz Katovic, Italija pa se je s Cipra preselila na sever z nizom štirih zmag. V skupinskem delu je izgubila le uvodni dvoboj z Grčijo. Slovenija na evropskih prvenstvih z Italijo še ni izgubila. Dobila je vse tri dvoboje, leta 2013 v Stožicah, 2007 v Alicanteju in 2003 v Luleji.

"Pregledali smo vse te tekme." Foto: FIBA Zelo zanimivo bo tudi videti, kako in s kakšnimi obrambnimi zamislicami se bo tekmec spravil nad Luko Dončića. "Pregledali smo vse te tekme, poskušali smo se orientirati tudi na tisto zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu, ko so bili v zelo podobni zasedbi z istim trenerjem proti Luki, tako da bomo videli, ali se ga bodo lotili na kakšen drugačen način. Res pa je, da vsaka ekipa poskuša nekaj, na kar se moramo prilagoditi, a ko imamo Luko, imamo kar nekaj orožij v napadu," je prepričan Aleksander Sekulić.

Italijani bodo poskušali uživati

"Slovenijo res spoštujem in zelo bo težko. A gre za košarkarsko tekmo, poizkušali bomo uživati. Potrudili se bomo po najboljših močeh. Ni nas strah, a tekmeca zelo spoštujemo," pa je pred tekmo poudaril italijanski selektor Gianmarco Pozzecco.

Poljska je na uvodni tekmi premagala Slovenijo. Kako bodo igrali proti Bosni in Hercegovini. Foto: Reuters

Najprej Poljska ter Bosna in Hercegovina

Prvi bosta na parket reprezentanci Poljske ter Bosna in Hercegovina. Obe ekipi bi se z uvrstitvijo med najboljših osem veselili velikega uspeha. Bosna in Hercegovina je v končnico prišla po dramatični zmagi nad Gruzijo, Poljska, ki je v skupinskem delu premagala Slovenijo, pa je po dobrem začetku malce popustila.

Francija, ki je skupinski del končala na vrhu skupine D, se bo srečala z Gruzijo. Mladi francoska ekipa navdušuje s hitrostjo in energijo, a Gruzija je ekipa, ki zna presenetiti.

Zelo zanimiv bo tudi obračun med Grčijo in Izraelom. Grčija, kjer igra Giannis Antetokounmpo, je zmagala v skupini C, Izrael pa je pod vodstvom Denija Avdije pokazal že zelo dobro igro.

