Slovenci s stotico in zmago končali skupinski del, Dončić Izraelcem nasul 37 točk

Slovenska košarkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Katovicah s 106:96 premagala Izraelce. To pomeni, da je skupinski del končala na tretjem mestu in se bo v nedeljski osmini finala v Rigi pomerila z drugo reprezentanco skupine C. Kdo bo to, bo jasno po večerni tekmi med Španijo in Grčijo. Prvo ime Slovenije je bil Luka Dončić s 37 točkami, 11 skoki in devetimi asistencami. V skupini C je Italija za četrto zmago premagala Ciper, vroče pa je bilo že pred tem, ko so Bosanci premagali Gruzijce in si zagotovili napredovanje ter pod pritisk spravili Špance. Branilci naslova za napredovanje nujno potrebujejo zmago proti Grkom, sicer se bodo poslovili. Če bodo Španci izgubili, bodo napredovali Gruzijci.

Slovenska košarkarska reprezentanca se je pred tekmo z Izraelom zavedala, da ima vse v svojih rokah, a je hkrati opozarjala, da Izrael ni naivna ekipa. Na roke ji ni šla niti zgodovina, saj slovenski košarkarji do danes na evropskih prvenstvih še niso premagali Izraela. A to se je spremenilo danes. Slovenci so tekmeca premagali s 106:96, prvo ime je bil Luka Dončić, a tudi nekateri ostali so v ključnih trenutkih dodali svoje.

Selektor Aleksander Sekulić je začel s peterko Dončić, Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Edo Murić in Martin Krampelj. Slovenci so dobro odprli tekmo, po trojki Nikolića in košu Dončića povedli s 5:0, Izrael je hitro priključil, po delnem izidu, za katerega je bil najbolj zaslužen Deni Avdija, pa povedli z 11:7. Dončić in druščina so izničili prednost, pri 16:15 znova povedli, tudi za pet, ob koncu prvih desetih minutah pa vodili s 26:22. Zvezdnik NBA, ki je pri tekmecih poskusil izsiliti več osebnih napak, je bil na parketu vseh deset minut, v teh pa vpisal deset točk, tri skoke in tri asistence, pri Izraelcih je z 11 točkami voz vlekel Avdija.

Tekmeci so v začetku druge četrtine izenačili, Sekulić je vzel time-out, po katerem so njegovi izbranci z delnim izidom 6:1 prišli do novega vodstva. A na kakšno varnejšo razliko jim v prvih petih minutah ni uspelo uiti. Nato pa sedem zaporednih točk razigranega Dončića, ki je Slovenijo s trojko odpeljal do najvišje prednosti na tekmi 39:31, kmalu je bilo po njegovem novem košu +10, ko je Krampelj zadel še oba prosta meta, pa so Slovenci vodili s 43:31. Dončić je še naprej izvajal svoje vragolije, soigralce zaposloval z izjemnimi podajami in zadeval. Ob koncu prvega polčasa je dodal še štiri od svojih 24 točk (šest asistenc, šest skokov), Slovenci so vodili tudi za 15, na odmor pa odšli z vodstvom 56:43. Omić in Murić sta prvi polčas končala s šestimi točkami, Nikolić in Rok Radović pa s petimi. Pri Izraelu je bil z 19 točkami prvi mož Avdija.

Dončić si je v 25. minuti priigral četrto osebno napako in dobri dve minuti pred iztekom tretje četrtine odšel na klop. Foto: FIBA Ta je v začetku drugega polčasa z dvema hitrima košema svojo ekipo pripeljal na -10. Slovenska obramba ni bila na želeni ravni. In ko je Guy Palatin z dvema hitrima trojkama na semaforju izpisal rezultat 65:56, je Sekulić posegel po time-outu. Dončić se je v 25. minuti s četrto osebno napako znašel v težavah, so pa Slovenci Izraelce uspeli držati na okoli desetih točkah razlike. Dve minuti in pol pred koncem tretje četrtine je Sekulić iz igre potegnil Dončića in na parket poslal Radovića. Ta je zadel za najvišje vodstvo v tem delu 75:61, Hrovat pa nato zadel za trojko 78:63. Pred zadnjimi desetimi minutami so Slovenci vodili za 14 (79:65).

Slovence so v začetku zadnje četrtine teple osebne napake, hitro so izpolnili bonus, Dončić pa je uvodno dramo spremljal na klopi. Po trojki Yovela Zoosmana so se Izraelci približali le na pet točk (83:78), Sekulić je v igro vrnil Dončića, ta je hitro zadel, pomembno trojko je dodal nato Prepelič in Slovenci so z novim vodstvom za +10 tekmece prisilili v minuto odmora. Izraelci so se še enkrat približali na pet točk, a nato je slovenska vrsta s kolektivno igro znova ušla in tekmo varno pripeljala do konca in zmage s 106:96.

Slovenci so končali na tretjem mestu. Foto: FIBA

Dončić se je ustavil pri 37 točkah, 11 skokih in devetih asistencah, do trojnega dvojčka mu je zmanjkala asistenca, dvojni dvojček je imel tudi Omić (11 točk, 10 skokov), Nikolić je vpisal 16 točk, Radović 14, Prepelič 8, Murić 6, Krampelj 4.

Slovenci čakajo tekmeca Slovenci so skupinski del končali na tretjem mestu, v osmini finala se bodo merili z drugim iz skupine C. Kdo bo to, bo jasno po večerni tekmi med Grčijo in Španijo. Za osmino finala se bodo morali preseliti v Rigo, tekma bo v nedeljo.

Bosanci branilce naslova spravili pod pritisk

Jusuf Nurkić je z rojaki napredoval. Foto: Guliverimage Pester dan v skupini C sta odprli BiH in Gruzija, s 84:76 so slavili Bosanci in s tem potrdili napredovanje v izločilne boje. Na te še vedno lahko upajo tudi Gruzijci. A da bi si ti zagotovili napredovanje, morajo Grki premagati Špance.

Če bi se to res zgodilo, bi branilci evropskega zlata že končali prvenstvo. Jusuf Nurkić je k zmagi BiH, pri kateri si je sedmerica lepo razporedila točke, prispeval dvojni dvojček (15 točk, 12 skokov).

