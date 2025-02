Sekulić: So v podobni situaciji kot mi

Pred reprezentancami je še zadnje dejanje kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo. V slovenski skupini A so že znani vsi trije potniki na EuroBasket. To so Slovenija in Izrael, ki na lestvici vodita s štirimi zmagami in enim porazom, ter Portugalska, ki je zaenkrat zbrala dve zmagi in tri poraze. Na zadnjem mestu in brez možnosti za napredovanje je Ukrajina s petimi porazi. Slovenija bo tako danes lovila prvo mesto.

Brez Ščuke, priložnost za Krofliča

Močno prevetrena in pomlajena slovenska zasedba je na petkovi tekmi proti Ukrajini prikazala zelo všečno igro ter bila zasluženo nagrajena z zmago 84:71. Tekmecem je dopustila le vodstvo 7:6 oziroma 36 sekund igralnega časa. Izid je bil še enkrat izenačen, kar 38 minut in 54 sekund pa je bila prednost v slovenskih rokah. V izbrani vrsti so uspešno debitirali Dan Duščak, Sergej Macura in Žak Smrekar, tako da na krstni nastop čaka še Urban Kroflič. Slednji proti Ukrajini ni bil v postavi, proti Izraelu pa bo med dvanajsterico zamenjal Luko Ščuko. Primorec, ki se je pred reprezentančnim zborom spopadal s poškodbo reber, je namreč v zaključku dvoboja prejel udarec v isti predel. Slikanje, ki ga je opravil takoj po tekmi, k sreči ni pokazalo sveže poškodbe. Ker pa v reprezentančnem taboru ne želijo ničesar tvegati, bo Ščuka preventivno izpustil ponedeljkov obračun, so sporočili iz KZS.

Danes bo priložnost dobil še Urban Kroflič. Foto: ABA liga

"Na tekmo z Izraelom smo se začeli pripravljati takoj po koncu dvoboja z Ukrajino. Pogledali smo si njihov obračun s Portugalsko. Mi bomo vsekakor še naprej vztrajali pri tem, da se posvečamo svoji igri. Tako v napadu kot v obrambi lahko le to še izboljšamo. Izrael je ekipa, ki je v podobni situaciji kot mi. V Rigo je prispel z vozovnico prvenstva v žepu in upam, da bomo v tej zadnji tekmi kvalifikacij lahko uživali v lepi in zanimivi tekmi," je pred srečanjem dejal Aleksander Sekulić.

Tudi reprezentanca Izraela je v Rigo prispela v spremenjeni, a zelo kakovostni zasedbi. V petek je Portugalsko premagala s 84:78, ključno prednost pa si je priigrala v drugi četrtini, ki jo je dobila 29:14. Do zdaj sta Slovenija in Izrael odigrala 11 medsebojnih obračunov, šest jih je pripadlo slovenskim in pet izraelskim košarkarjem. Pred enim letom je bilo v Kopru 88:79 v korist varovancev selektorja Aleksandra Sekulića.

42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva. Žreb skupin bo 27. marca.

Kvalifikacije za EuroBasket 2025, 6. krog

Ponedeljek, 24. februar:

Nedelja, 23. februar:

Lestvica skupine A:

1. Slovenija 5 tekem – 9 točk

2. Izrael 5 – 9

3. Portugalska 5 – 7

4. Ukrajina 5 – 5

Preberite še: