Kdo bo na evropskem prestolu nasledil Slovenijo?

Dvorana Mercedes-Benz v Berlinu bo danes prizorišče zadnjega dejanja na letošnjem EuroBasketu, ki so ga gostile Nemčija, Italija, Češka in Gruzija. V velikem finalu se bodo ob 20.30 udarili Španci in Francozi, tekma za tretje mesto med Nemci in Poljaki pa se bo začela ob 17.15.

Španija bo v Berlinu naskakovala četrto kolajno najžlahtnejšega leska po turnirjih na Poljskem 2009, v Litvi 2011 ter v Franciji, Latviji, Nemčiji in na Hrvaškem 2015. "To odličje, ki smo si ga že zagotovili, je najverjetneje najmanj pričakovano od vseh, ki smo jih v zgodovini osvojili. Zato je zame zadovoljstvo še toliko večje," je po polfinalni zmagi nad Nemčijo dejal španski selektor Sergio Scariolo. V španski reprezentanci so se pred tem prvenstvom odločili za pomladitev ekipe, ob tem sta poškodovana še Sergio Llull in Ricky Rubio, se je pa za odlično okrepitev izkazal naturalizirani košarkar Lorenzo Brown, ki je šele letos poleti okrepil vrste Španije.

"Ekipo smo zgradili na podlagi trdega dela in ekipnega. Veselim se tega obračuna s Francijo. So zelo atletska in nadarjena ekipa. Zelo spoštujem trenerja Vincenta Colleta in vse igralce. Zdaj smo tu, odloča ena tekma in prav vse je mogoče," je še dejal Scariolo. Ob tem je treba še omeniti, da je za špansko košarko izjemno poletje. Tudi v vseh preostalih letošnjih evropskih prvenstvih v mlajših kategorijah so se njihove izbrane vrste v prav vsakem zavihtele v veliki finale. Tekma s Francijo bo tako za Španijo že deveti finalni obračun letos poleti.

Fournier: Veselim se finala, vem, da bomo uživali. Foto: Vid Ponikvar

Francozi zlati v Sloveniji

Francija bo v Berlinu lovila svoje drugo zlato odličje. Prvo je osvojila na zaključnem turnirju v Sloveniji 2013. "Dobro je biti v tem položaju. Veselim se finala, vem, da bomo uživali. Pred začetkom EuroBasketa si ne bi nikoli mislil, da bo Španija prišla tako daleč, saj so pomladili in preoblikovali ekipo, a Špancev ne smeš nikoli odpisati. Vedno najdejo način, da igrajo dobro. To je samo še en dokaz več, kako močna ekipa so in kako težko delo nas čaka," je pred finalom dejal eden prvih zvezdnikov francoske ekipe Evan Fournier.

Španski košarkarji so v petkovem polfinalu po hudem boju premagali Nemce s 96:91, medtem ko so se Francozi dobesedno poigrali z rablji slovenskih košarkarjev v četrtfinalu iz Poljske in jih po neenakovrednem boju visoko ugnali s 95:54.

Slovenska košarkarska reprezentanca je na letošnjem EuroBasketu na koncu osvojila šesto mesto, potem ko je v četrtfinalu morala priznati premoč Poljski.

EuroBasket, finale Finale:

Nedelja, 18. september:

20.30 Španija - Francija Tekma za tretje mesto:

Nedelja, 18. september:

17.15 Nemčija - Poljska

Končni vrstni red:



1. ?

2. ?

3. ?

4. ?

5. Grčija

6. Slovenija

7. Italija

8. Finska

9. Srbija

10. Turčija

11. Hrvaška

12. Ukrajina

13. Črna gora

14. Belgija

15. Litva

16. Češka

17. Izrael

18. Bosna in Hercegovina

19. Estonija

20. Bolgarija

21. Gruzija

22. Nizozemska

23. Madžarska

24. Velika Britanija

