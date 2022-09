Na krilih Bogdanovića Hrvaška do tretje zmage

Slovenski košarkarji so v sredo z odliko opravili s prvim delom EuroBasketa, na katerem se bodo v osmini finala v soboto pomerili z Belgijo. Če se spored ne bo več spreminjal, bodo tekmo za uvrstitev med najboljših osem igrali ob 14.45. V četrtek za dokončen razplet igrajo še reprezentance v skupinah C in D.

V četrtek je še vroče v skupinah C in D. V skupini C so sicer v Milanu že razdeljene vstopnice za v Berlin, ni pa še znano, s katerega mesta bo napredovala katera izmed ekip. Še bolj vroče bo v skupini D, kjer so si za zdaj osmino finala priigrale reprezentance Srbije, Poljske in Finske, za zadnjo vozovnico za Berlin tako igrata Češka in Izrael.

Dve tekmi sta že končani. Finska je v skupini D gladko premagala Nizozemsko. Hrvaška pa je v skupini C dosegla tretjo zmago na prvenstvu. S kar 27 točkami Bojana Bogdanovića - dosegel je tudi zadnje štiri za Hrvaško na tekmi - je premagala Ukrajino z 90:85. Še po treh četrtinah sta bili ekipi izenačeni.

Osmina finala (10. in 11. september) Sobota, 10. september (Nemčija, Berlin): 12.00 Turčija - Francija

14.45 Slovenija - Belgija

18.00 Nemčija - Črna gora

20.45 Španija - Litva *Takšen je trenutni razpored tekem na uradni strani EuroBasketa, termini tekem se lahko po četrtkovih obračunih še spremenijo.

EuroBasket 2022, skupinski del, 5. krog: Skupina C: Četrtek, 8. september, Milano:

Hrvaška : Ukrajina 90:85

Bogdanović 27, 7 sk., Mavra 13; Herun 21, Bliznjuk 16, 8 sk.



17.00 Estonija - Grčija

21.00 Velika Britanija - Italija Lestvica:

1. Grčija* 4 - 8

2. Hrvaška* 5 - 8

3. Ukrajina* 5 - 8

4. Italija* 4 - 6

5. Estonija 4 - 5

6. Velika Britanija 4 - 4 Skupina D: Četrtek, 8. september, Praga:

Finska : Nizozemska 88:67

Markkanen 22, Huff 14; De Jong 21



17.30 Češka - Izrael

21.00 Srbija - Poljska Lestvica:

1. Srbija* 4 - 8

2. Poljska* 4 - 7

3. Finska* 5 - 7

4. Izrael 4 - 6

5. Češka 4 - 5

6. Nizozemska 5 - 5 *že v osmini finala

