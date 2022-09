Hrvaška do druge zmage, prvi strelec pa košarkar Cedevite Olimpije

Slovenski košarkarji imajo po težkem nedeljskem porazu proti Bosni prost ponedeljek, ki ga bodo izkoristili za pripravo na naslednjega tekmeca. V torek bo to Nemčija. V ponedeljek se igra v skupinah C in D. Še neporaženi Srbi se bodo pomerili z neugodnimi Finci, v skupini C so Hrvati že premagali Estonce. Najboljši strelec tekme je bil novi član Cedevite Olimpije, Karlo Matković.

Hrvati so na prvi tekmi dneva v skupini C prišli do svoje druge zmage na prvenstvu. Na koncu so s 73:70 porazili Estonijo, ki pa je bila vse do konca v igri za zmago oziroma vsaj podaljšek, a so bili precej nenatančni pri izvajanju prostih metov. Najprej je Janari Joesaar devet sekund pred koncem zgrešil prosti met za izenačenje na 70:70, nato pa je pri zaostanku z 69:72 Siim-Sander Vene, ki je bil z 18 točkami najboljši strelec Estoncev, izkoristil le en prosti met. Zatem so skok dobili Hrvati, Dario Šarić pa je z enim zadetim prostim metom potrdil zmago Hrvatov. Estonci na drugi strani tako še naprej ostajajo brez zmage na evropskem prvenstvu.

V hrvaški izbrani vrsti je bil s 17 točkami najboljši strelec Karlo Matković, Jaleen Smith jih je dodal 13.

Napredovale bodo najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine.

EuroBasket 2022, skupinski del, 3. krog: Skupina C: Ponedeljek, 5. september, Milano:

Hrvaška : Estonija 73:70

Matković 17, Šarić 15, 12 sk., Smith 13; Kotsar 17, Kullamae 14



17.00 Velika Britanija - Grčija

21.00 Ukrajina - Italija Lestvica:

1. Hrvaška 3 - 5

2. Ukrajina 2 - 4

3. Grčija 2 - 4

4. Italija 2 - 3

5. Estonija 3 - 3

6. Velika Britanija 2 - 2 Skupina D: Ponedeljek, 5. september, Praga:

Poljska : Izrael 85:76

Slaughter 24, Belcerowski 17, Cel 13, Ponitka 11, 9 sk., 7 as.; Zoosman 18, Madar 17



17.30 Češka - Nizozemska

21.00 Srbija - Finska Lestvica:

1. Poljska 3 - 5

2. Izrael 3 - 5

3. Srbija 2 - 4

4. Finska 2 - 3

5. Češka 2 - 2

6. Nizozemska 2 - 2

Preberite še: