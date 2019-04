V živo: v Skopju napeto, Sixt Primorska še spredaj, čas se izteka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

MZT Skopje : Sixt Primorska 61:64* (43:56, 34:39, 21:19)



* - tekma se je začela ob 18. uri

Koprčani so uvodni dve srečanji v dvorani Bonifika dobili z dvaindvajsetimi ter triindvajsetimi točkami prednosti, zato so upravičeno samozavestni in želijo že danes zaključiti finalno serijo.

Za Sixt Primorsko bi bila zmaga v finalu druge ABA lige nadaljevanje odlične sezone, ki so jo začeli z osvojitvijo slovenskega superpokala septembra lani, nadaljevali s slavjem v pokalu Spar sredi februarja in ki jo želijo zaključiti še z naslovom v državnem prvenstvu.

Druga ABA liga, finale, tretja tekma:

