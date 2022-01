Dragić o odnosu z Zdovcem: Razočaran sem, ker ni bil iskren

Po dobrih predstavah na olimpijskih igrah in osvojenem četrtem mestu s Slovenijo se nova sezona Zorana Dragića ni začela po njegovih željah. Najprej je bil nekaj mesecev brez kluba, saj je čakal na pravo priložnost, nato pa je v začetku novembra prišla ponudba iz Litve, ki jo je slovenski košarkar sprejel. Žalgiris, ki ga v tej sezoni vodi Jure Zdovc, sicer v evroligi še ni našel prave forme, Dragić pa v dveh mesecih ni dobil prave priložnosti za dokazovanje svojega košarkarskega znanja. Na devetih tekmah je v povprečju igral dobrih 13 minut na tekmo.

Kot je nekdanji član Baskonie dejal v intervjuju za Dnevnik, je v Kaunasu sam zahteval pretrganje pogodbe, saj se je zgodba odvila povsem drugače, kot sta se z Zdovcem dogovorila ob njegovem prihodu v klub. "Razočaran sem, ker Jure ni bil iskren. Ni bil iskren niti do sebe niti do mene. Če te trener hoče in te pripelje v ekipo, pričakuješ, da boš dobil priložnost za dokazovanje. Tega v Žalgirisu nisem dobil, zato sem zahteval prekinitev pogodbe. Po svojem občutku sem treniral zelo dobro, tudi počutil sem se dobro in se dobro vklopil v moštvo, a sem hitro ugotovil, da pravzaprav nisem v resnih načrtih Zdovca. Zakaj ne, ne vem. To najbolj vesta on in uprava Žalgirisa. Moti me samo to, da se ni držal izrečenega. Ko sem prišel v Litvo, sva se usedla in pogovorila. Povedal je, kaj pričakuje od mene, potem pa se to ni zgodilo," je v pogovoru za Dnevnik dejal Dragić, ki je nato rešitev našel pri Cedeviti Olimpiji.

Pod vodstvom Jureta Zdovca ni dobil veliko priložnosti za igro. Foto: Marko Metlas / MN Press / Sportida

S Cedevito Olimpijo ima visoke cilje

Po prihodu v Slovenijo je slovenski košarkar že opravil nekaj treningov v Stožicah, a bo moral na svoj igralski debi še počakati, saj je njegov novi klub ohromil koronavirus. "Imamo kakovostno in konkurenčno ekipo, ki ima veliko različnih orožij in na nasprotnika preti z vseh strani, torej z igro pod košem in na zunanjih položajih, hkrati pa je v zadnjem obdobju vse bolje delovala tudi obramba. Olimpija že prej ni igrala slabo, imel pa sem občutek, da ni bila povezana in da je v tem smislu nekaj manjkalo. Bilo je nekaj spodrsljajev, na primer poraz s 30 točkami razlike proti Megi, ki bi jo morali premagati, a kljub temu se mi je ta ekipa ves čas zdela kakovostna. Po rošadah v moštvu pa še bolj in prepričan sem, da bomo do konca sezone še rekli svoje tako v ligi ABA kot v evropskem pokalu," je za Dnevnik med drugim še dejal Dragić.

Preberite še: