Uradno: Zoran Dragić novi član Olimpije

Zoran Dragić je danes postal naslednji v vrsti slovenskih reprezentantov, ki se bodo pridružili ekipi slovenskih prvakov. 32-letni košarkar je po vsega dveh mesecih konec decembra zaključil pot pri evroligašu Žalgirisu, pri katerem se ni naigral. Nastopil je na devetih tekmah Evrolige, kjer je v povprečju dosegal 3,9 točke in 1,2 skoka na tekmo.

Cedevito Olimpijo je okrepil eden od nosilcev igre slovenske moške članske reprezentance, @zoran_dragic!



Zoki, dobrodošel med Zmaji! 💚🧡



Več na spodnji povezavi. #ZmajevoSrce



🔗: https://t.co/srk6L6RabJ pic.twitter.com/WQ9jozdIib — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) January 9, 2022

Takoj po njegovem odhodu iz Litve pa so se začela pojavljati namigovanja, da se bo Dragić vrnil v Slovenijo, kjer bo v Olimpiji med drugim združil moči z reprezentančnima kolegoma Jako Blažičem in Edom Murićem. Najprej so o tem poročali na nekaterih košarkarskih portalih, o tem je bilo že pred nekaj dnevi govora na podcastu Blokada, danes pa je novico potrdila tudi Olimpija. Dragić bo v Stožicah ostal vsaj do konca te tekmovalne sezone.

"Vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Vemo, da gre za odlično ekipo, in verjamem, da ji bom lahko pomagal s svojimi izkušnjami in znanjem. Moj cilj je, da se prebijemo med najboljših osem moštev v 7DAYS EuroCupu in najboljše štiri ekipe v regionalni ligi. Če pa sem povsem iskren, so moje ambicije velike, in želim, da osvojimo vse, kar se osvojiti da. Tako kot vedno pa bom tudi tokrat dal na parketu vse od sebe," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo dejal mlajši od bratov Dragić. "Igranje pred domačimi navijači vedno s seboj prinese poseben občutek in tega se neizmerno veselim. Motivacije zagotovo ne bo manjkalo, bo pa treba besede prenesti v delo, in zato komaj čakam, da se vse skupaj začne," je še sklenil slovenski košarkar.

Bečirović in Gole "Vsi vemo, da Zoran slovi kot borben in energičen igralec, zato verjamemo, da nam bo s svojo igro pomagal na poti do tega, da izpolnimo vse cilje, zadane pred začetkom sezone." Foto: Grega Valančič/Sportida

Nove okrepitve so veseli tudi v strokovnem štabu slovenskih prvakov. "Morda to, da rečem, da smo zadovoljni, da se nam je pridružil Zoran Dragić, ne opiše naših pravih občutkov ob podpisu pogodbe z nosilcem slovenske moške članske reprezentance na položaju krila. Presrečni smo, da lahko končno rečemo, da je Zoran postal član Cedevite Olimpije, in verjamem, da se bo zelo dobro vključil v našo ekipo. S številnimi fanti se pozna iz reprezentance, preostale soigralce pa bo še spoznal v prihodnjih dneh in tednih. Vsi vemo, da Zoran slovi kot borben in energičen igralec, zato verjamemo, da nam bo s svojo igro pomagal na poti do tega, da izpolnimo vse cilje, zadane pred začetkom sezone," je dejal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.

Navdušenja ne skriva niti glavni trener ljubljanske ekipe Jurica Golemac. "Zelo veseli smo, presrečni, da se je Zoran Dragić odločil, da se vrne v Slovenijo. Tako bomo imeli v Cedeviti Olimpiji še enega slovenskega reprezentanta, kar je zelo pomembno za slovensko košarko. Zoran je igralec, ki pozna večino svojih novih soigralcev in ve, kaj pomeni Cedevita Olimpija. Srečni smo, da k nam prihaja tako izkušen in kakovosten košarkar. Prepričani smo, da bo našo igro v obrambi in napadu dvignil na višjo raven. Komaj čakamo, da Zoran začne z nami trenirati, se spozna z novimi soigralci ter prvič stopi na parket v našem dresu in nam pomaga na poti do zastavljenih ciljev."

Kariero nekoliko skazile poškodbe Med drugim bo združil moči tudi z Jako Blažičem. Foto: Reuters

Slovenski košarkar je svojo športno pot začel v Iliriji, prvič pa je nase resneje opozoril v dresu Krke, za katero je igral v sezonah 2010−2012. Nato je sledil prvi odhod v tujino, in sicer v Španijo, kjer je zaigral za Malago. Na kratko se je preizkusil tudi v ligi NBA, kjer je bil član Phoenixa in Miamija, nato pa je med drugim igral še za Khimki, milansko Olimpio, Anadolu Efes in Baskonio Začetek letošnje sezone je Dragić dočakal brez kluba, čeprav je imel na mizi nekaj ponudb, je čakal na pravo priložnost v evroligi, in v začetku novembra ga je v svoje vrste zvabil Žalgiris, ki ga vodi Jure Zdovc.

Mlajši od bratov Dragić se v Litvi ni naigral, z ekipo se je po slabih dveh mesecih sporazumno razšel, kot kaže pa bo svojo košarkarsko pot nadaljeval v Sloveniji. Dragić je imel v svoji karieri veliko težav s poškodbami, predvsem je imel težave s koleni, zaradi poškodbe pa je izpustil tudi zlati EuroBasket 2017. Skupno je Dragić za slovensko člansko reprezentanco zaigral na 52 tekmah, dosegel pa je 581 točk, kar ga trenutno uvršča na osmo mesto med vsemi strelci. Lani je bil član slovenske reprezentance na olimpijskih igrah, s katero je zasedel četrto mesto, prav tako pa je bil eden vidnejših članov zasedbe Aleksandra Sekulića.

