Iz Lendave v Gorico, da bo vzgajal nove Birse in Burgiće

Članska ekipa Gorice po polovici prvenstva trka na vrata prve lige. Da pa bi se dokončno vrnila na pota stare slave, mora znova vzpostaviti nekoč že uspešno nogometno šolo. Zato so za vodjo mladinskega pogona v klub pripeljali Dejana Dončića, ki se tako po zgodbi v članskem nogometu s Triglavom in Nafto vrača k delu z mladimi, ki ga je tako uspešno opravljal v Domžalah.

Štirikratni državni prvak Gorica je leta 2019 sploh prvič izpadla iz prve slovenske lige. Zdaj se počasi pobira. Po jesenskem delu prvenstva so vodilni v drugi ligi, na 18 tekmah so zmagali 15-krat. Znova jih na zelenici vodi Miran Srebrnič, na mestu športnega direktorja pa je še en njihov nekdanji nogometaš Admir Kršič. Za njihove uspehe je bil vedno zaslužen tudi domači talent, dobro delo v mladinski šoli. Da bo ta znova začela vzgajati prihodnje zvezde, so v klub pripeljali Dejana Dončića. Prevzel je vlogo vodje nogometne šole, kar je pred leti uspešno upravljal že v Domžalah. "Izziv, ki me veseli. Tudi v članskih ekipah, kjer sem bil, smo veliko delali z mladimi igralci," je pogovor za Sportal o svoji novi nogometni zgodbi začel 49-letni Ljubljančan.

Gorica je imela v zadnjem desetletju obilo finančnih težav. V takšnih primerih pogosto najbolj nastradajo mlajše selekcije. "Ja, težave v mladinski šoli so imeli. S prihodom Srebrniča pred pol leta in športnega direktorja Kršiča pa gre stvar spet v pravo smer. In zato me je stvar tudi navdušila. Ljudje, s katerimi sem se pogovarjal, so pokazali voljo, da klub spet pripeljemo na raven, na kateri je že bil." Valter Birsa in Miran Burgič sta le dva nekdanja slovenska reprezentanta, ki sta odrasla v goriški nogometni šoli. Ob izpadu v drugo ligo je nekaj talentov pobegnilo iz kluba, zaradi epidemije pa so nekateri mladi prenehali igrati nogomet. "V tej regiji je vedno talent. Samo treba je določene stvari usmeriti v pravo smer. Prva ekipa je že na dobri poti, zdaj mora na višjo raven tudi mladinska šola." Njihova mladinska ekipa trenutno igra v drugi mladinski ligi in je na lestvici zahoda na petem mestu.

"S talentiranimi igralci se je treba veliko pogovarjati"

"Tudi v Domžalah smo začeli zgodbo, ki ni bila takoj na najvišji ravni. Najpomembneje je, da rasteš iz leta v leto oziroma da imamo nek cilj za šest mesecev in obenem tudi dolgoročen cilj. Moraš iti po stopnicah. Da se ne vračaš. Najprej bomo naredili pravo organizacijo nogometne šole, seveda v sodelovanju s prvo ekipo," o svojih prvih nalogah razlaga Dončić. "Nato pa sledi tisto, kar je najpomembneje. Opazovanje treningov, pogovarjanje s trenerji. Kaj bi bilo lahko še boljše. Njihovo razmišljanje, njihovo napredovanje. Več si želim biti na igrišču, kjer se lahko naredi največ. Tudi s talentiranimi igralci se je treba veliko pogovarjati, jih usmerjati, jim ponuditi individualne treninge. Da so čim boljši, da lahko zaigrajo v prvi ekipi."

Ponosen na opravljeno delo v Lendavi

V prvi ligi je vodil Triglav. Foto: Urban Urbanc/Sportida Zadnje tri sezone in pol je Dončić delal v članskem nogometu, najprej kot glavi trener kranjskega Triglava v prvi ligi in nazadnje na čelu drugoligaša Nafte iz Lendave. Lani se je veliko govorilo o preboju v prvo ligo, a so končali na tretjem mestu. "Ne, ničesar ne obžalujem. Mislim, da smo naredili dobro zgodbo. Dosegli smo zgodovinski uspeh, ko smo prišli v finale pokala. Uveljavili smo veliko mladih igralcev. Naša cilja sta bila uvrstitev med prvih pet in delo z mladimi igralci. Pokazali smo dober nogomet. S številom golov smo bili vedno daleč pred vsemi. Želeli smo igrati, kar sem sam vedno želel, dinamični nogomet. Da dosežeš čim več golov od nasprotnika."

Tako je bilo tudi v jesenskem delu te sezone, ko so na 17 tekmah zabili 40 golov. To je sedem več od vodilne Gorice, a za njo z vsega osmimi zmagami Nafta zdaj zaostaja kar 17 točk. Konec decembra sta se poti Nafte in Dončića razšli. "Boj za prvo ligo ni bil realen, saj smo v poletnem času izgubili devet igralcev, pripeljali pa smo devet novih mladih igralcev. Potrebovali smo čas. Na zadnjih osmih tekmah smo petkrat zmagali, dvakrat igrali neodločeno in izgubili proti Gorici, a smo že igrali nogomet, ki sem si ga želel."

Vrhunec lendavske zgodbe – nastop v finalu slovenskega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po dveh letih v Lendavi se torej Dejan Dončić zdaj seli na drug konec države, a vseeno bliže domu, kjer ga v Ljubljani čaka mlada družina. "V Lendavi sem tudi živel, kar mi je bilo z vidika družine kar velik napor. V Gorici pa sem mobilen, ker bom lahko vsak dan doma. Družina je najpomembnejša, saj ti da neko energijo, neko pozitivno energijo. Doma te čakajo odprtih rok, če izgubiš ali zmagaš. Vedno so ti v oporo, ko prideš domov."