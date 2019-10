Hopsi so se znesli na Šentjurjem, Helios boljši od Šenčurja

Primorci so v prejšnji sezoni osvojili svoj prvi naslov državnih prvakov, tokrat pa so sezono odprli z visoko zmago.

Primorci so v prejšnji sezoni osvojili svoj prvi naslov državnih prvakov, tokrat pa so sezono odprli z visoko zmago. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Z obračunom med državnimi prvaki Koprom Primorsko in Zlatorogom se je danes začela nova sezona košarkarskega državnega prvenstva. Visoke zmage so se veselili Koprčani, ki so se z Laščani poigrali in zmagali s kar 115:73. Novomeška Krka je zanesljivo ugnala novinca oziroma povratnika v 1. SKL Terme Olimia Podčetrtek (91:60). V soboto so Hopsi s 83:62 premagali Šentjur, Helios pa Šenčur s 66:57.