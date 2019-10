Krka pričakuje Zlatorog

Za uvod v tretji krog 1. SKL se bosta v četrtek v dvorani Leona Štuklja pomerila domača Krka in Zlatorog. Preostale tri tekme tretjega kroga med Hopsi in Terme Olimia Podčetrtkom, Helios Sunsi in Rogaško ter Šenčurjem Gorenjsko gradbeno družbo in Šentjurjem bodo odigrane v soboto.