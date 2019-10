Dončiću čudno, njegovemu trenerju nenavadno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dallas Mavericks bodo ponoči vstopili v novo sezono lige NBA. In ta se bo začela brez legendarnega nemškega košarkarja Dirka Nowitzkega, ki se je po 21 letih igranja za Teličke poslovil. Navijači zdaj s prstom kažejo na Luko Dončića in Kristapsa Porzingisa, ki naj bi družno vstopila v ene čevlje.

Čeprav je bilo v taboru Dallas Mavericks že po koncu pretekle sezone jasno, da na parketu ne bodo mogli več računati na pomoč Dirka Nowitzkega, še vedno čutijo majhen cmok v grlu.

Glavni trener Rick Carlisle je dejal, da bo nenavadno, drugače brez Nemca, Luka Dončić, da bo čudno. Enakega mnenja kot slovenski košarkar je tudi J. J. Barea.

Nowitzki je vendarle pustil velik pečat v ligi NBA in Dallas leta 2011 popeljal do zgodovinskega naslova prvakov.

Dva košarkarja in eni čevlji

Zdaj je čas, da v Teksasu obrnejo nov list. "Po 21 letih in vsem, kar je v zadnjih dveh letih zaradi poškodb prestal, ne bi mogel biti več na igrišču. In to govorimo o človeku, ki je definicija gladiatorja. Vse je pustil na parketu. Ali je drugače? Da, je drugače."

Baklo sta dobila njegova naslednika pri Dallasu, Dončić in Kristaps Porzingis. Od slovensko-latvijske naveze veliko pričakuje tudi prvi mož stroke.

Luki Dončiću namenjajo veliko možnosti, da bi se kot drugi Slovenec uvrstil na tekmo All-Star. Pred njim je to uspelo le Goranu Dragiću. Foto: Reuters

"Imamo dva košarkarja, da zapolnita ene čevlje," Barea meri na Dončića in Porzingisa: "Vodji bosta morala prevzeti skrb nad soigralci, biti vzor skupnosti. Začela sta nekoliko sramežljivo, vendar rasteta. Dobra fanta sta. Uživata v tem, kar delata. Rada imata mesto, zato je štart dober. Zdaj, ko ni Dirka, se začenja nova era. Pogrešamo njegovo osebnost in njegov način govora."

Porzingis lačen iger

Na prvih tekmah bomo lahko videli, v katero smer pelje zgodba Dallasa, ki si želi priti v končnico. Porzingis bo po 21 mesecih spet zaigral prvenstvo tekmo, potem ko si je poškodoval koleno in opravljal rehabilitacijo. "Vidi se, da je lačen iger. Zdrav je. Ni ga dneva, ki ga ne bi izpustil. Njegov odnos je na izjemno profesionalni ravni," je izpostavil soigralec Seth Curry, brat bolj znanega Stepha, ki je član Golden State Warriros.

Kristpas Porzingis bo eden od stebrov igre Dallasa. Foto: Reuters

"Vse zna, zadeti, skakati. Izjemen je. Ne zgreši meta, zato sem vesel, da igram z njim. Na igrišču morava uživati. To je najboljše vodilo za igro," o njem pove Slovenec v dresu Dallasa.

Za Luko pravijo, da bi se letos lahko uvrstil na tekmo All-Star, kar je kot edinemu Slovencu uspelo Goranu Dragiću.

Dončićev IQ je neprimerljiv

"Luka je izjemen mlad košarkar, eden najboljših v ligi. Ekipe bodo morale igrati proti njemu čvrsto. Tekmovalec je. V mladi karieri je že veliko doživel. Profesionalec je že šest, sedem let. Zato ni zanj nič novega. Pripravljen bo," je poudaril Carlisle.

"Luka je izjemen mlad košarkar, eden najboljših v ligi." Foto: Reuters

Z njim se je strinjal tudi Curry: "Njegov košarkarski IQ je neprimerljiv. Dogodke na parketu vidi bolje od večine v ligi. Proti njemu sem večinoma igral na treningih, zato upam, da bom na tekmi imel priložnost, da bova še bolj utrdila najino vez."

Dallas bo na uvodu sezone igral ponoči, ko bo nasproti stala ekipa Washington Wizzards.