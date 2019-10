Potresno poletje v ligi NBA, ki je zamajalo tudi Slovenijo

Medtem ko so košarkarji v Evropi že dobro zakorakali v novo sezono, se bo danes dvignil zastor še nad novim poglavjem v ligi NBA. Kljub daljšemu počitku pa klubi med poletjem niso počivali, izjemno pestro je bilo tudi dogajanje na košarkarski tržnici najmočnejše košarkarske lige na svetu. Za odmevne prestopne bombe so zvezdniki in klubi večinoma poskrbeli že v kar prvih minutah odprtja košarkarske tržnice, slovenske ljubitelje lige NBA pa je še posebej razveselil začetek avgusta, ko je Vlatko Čančar tudi uradno postal član Denverja.

Na prvi julijski dan se je letos, tako kot vsako poletje, odprl prestopni rok v ligi NBA. Da bo poletje pestro, je že nekaj sekund po začetku odprtja tržnice nakazal zdaj že nekdanji zvezdnik Golden Stata Kevin Durant, ki je Golden State zamenjal za Brooklyn Nets. Poškodovani Američan, ki bo zaradi operacije ahilove tetive izpustil vso prihajajočo sezono, je z Brooklynom podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti dobrih 147 milijonov evrov.

31-letni Kevin Durant v tej sezoni najverjetneje sploh ne bo stopil na parket. Foto: Getty Images

A Brooklyn se tu ni ustavil. Isti dan so Newyorčani v klub pripeljali tudi zvezdnika Bostona Kyrieja Irvinga (štiriletna pogodba, 126 milijonov evrov) in nekdanjega soigralca Luke Dončića DeAndreja Jordana (štiriletna pogodba v vrednosti slabih 36 milijonov evrov).

Clippersi med glavnimi kandidati za naslov MVP lanskega finala Kawhi Leonard je imel mizi bogato ponudbo Toronta, a se je odločil za nov začetek v Los Angelesu, kjer je združil moči s Paulom Georgeem in trenerjem Docom Riversom (levo). Foto: Getty Images

Veliko prahu so z okrepitvami dvignili tudi pri Los Angeles Clippers, kjer so v enem dnevu v klub poleg MVP lanskega finala Kawhija Leonarda pripeljali še Paula Georgea. Oba sta po koncu prejšnjih sezon postala prosta igralca. Leonard je med drugim zavrnil ponudbo Toronta za podaljšanje pogodbe in se odločil za prestop h Clippersom, kjer bo v petih letih zaslužil dobrih 126 milijonov evrov.

Eden od razlogov, zakaj se je Leonard odločil za prestop, je tudi novi soigralec Paul George, ki je lani zaigral za Oklahomo, po koncu sezone pa je prestal operacijo ramena, zaradi česar bo odsoten krajši del začetka sezone. Clippersi po napovedi strokovnjakov veljajo za ene izmed glavnih favoritov za osvojitev naslova prvakov.

Davis terjal svoj davek

Svoje apetite so vsaj nekoliko zadovoljili tudi pri Los Angeles Lakers, kamor se je iz New Orleansa preselil Anthony Davis, a so Lakersi zanj plačali visoko ceno, saj so klub zaradi menjave zapustili Lonzo Ball, Brandon Ingram in Josh Hart. Davis bo v eni sezoni zaslužil 24 milijonov evrov. V klub se je po šestih letih vrnil tudi Dwight Howard, ki je Memphis zamenjal za družbo LeBrona Jamesa. Ameriški orjak bo tako dobil priložnost, da se odkupi navijačem Lakersov za slabe predstave v preteklosti. Iz Toronta se je k jezernikom preselil tudi Danny Green.

Anthony Davis je združil moči z LeBronom Jamesom. Foto: Reuters

Pri Houston Rockets so namesto Chrisa Paula (Oklahoma City Thunder) pripeljali Russlla Westbrooka, ki bo tako združil moči z Jamesom Hardnom.

Prenova Golden Stata

Stephen Curry bo v novi sezoni nosil še večjo odgovornost. Foto: Reuters Velika neznanka v novi sezoni bodo favoriti prejšnje sezone Golden State, ki so poleg Duranta ostali tudi brez DeMarcusa Cousinsa (LA Lakers) in Andreja Iguodale (Memphis). V klub aktualnih podprvakov se je iz Brooklyna – kot del dogovora prestopa Duranta – preselil D'Angelo Russell. Skupno se je od Warriorsov poslovilo kar 11 košarkarjev, prišlo pa je deset novih. Tako bo v novi sezoni še več pozornosti deležen Stephen Curry, ki bo tudi v novi sezoni najbolje plačan košarkar v ligi NBA. V eni sezoni bo tako zaslužil dobrih 36 milijonov evrov.

Najbolje plačani košarkarji v sezoni 2019/2020:



1. Stephen Curry (ZDA/GSW) – 36,104,117 evrov

2. Chris Paul (ZDA/OKC) – 34,555,692 evrov

3. Russell Westbrook (ZDA/HOU) – 34,260,912 evrov

4. John Wall (ZDA/WAS) – 33,919,126 evrov

5. James Harden (ZDA/HOU) – 33,919,126 evrov

6. LeBron James (ZDA/LAL) – 33,589,900 evrov

7. Kevin Durant (ZDA/BRK) – 33,376,484 evrov

8. Kemba Walker (ZDA/BOS) .– 30,846,202 evrov

9. Blake Griffin (ZDA/DET) – 30,716,878 evrov

10. Kyle Lowry (ZDA/TOR) .– 29,873,922 evrov

...

56. Goran Dragić (SLO/MIA) – 17,242,580 evrov

158. Luka Dončić (SLO/DAL) – 6,893,440 evrov

412. Vlatko Čančar (SLO/DEN) – 1,361,918 evrov

...

Kaj pa Slovenci?

Pestro je bilo tudi med slovenskimi predstavniki v ligi NBA, saj je slovensko zasedbo 2. avgusta okrepil Vlatko Čančar, ki je tudi uradno postal član moštva Denver Nuggets in bo tako ob Goranu Dragiću ter Luki Dončiću še tretji Slovenec v ligi NBA v sezoni 2019/20. Denver je sicer Čančarja kot 49. izbral že na naboru leta 2017 in ga kmalu zatem povabil na poletno ligo. Svoje nove delodajalce je Čančar prepričal že v lanski sezoni, ko je bil v dresu Burgosa izbran v najboljšo peterko mladih igralcev španske lige ACB, pika na i pa so bile dobre predstave v letošnji poletni ligi.

Vlatko Čančar je pripravljen na svojo prvo sezono čez lužo. Foto: Getty Images

Blizu prestopa je bil v letošnjem poletju tudi Dragić, ki se je znašel v menjavi kar štirih ekip. Nekaj časa se je šušljalo, da bo zlati slovenski kapetan v novi sezoni zaigral ob boku Luke Dončića, a je na koncu vse skupaj padlo v vodo in Dragić bo tako tudi letos branil barve Miamija. Je pa nekdanji slovenski košarkarski reprezentant dobil novega zvezdniškega soigralca, saj se je na Florido preselil Jimmy Butler, ki je podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 127 milijonov evrov. Miami je med drugim zapustil Hassan Whiteside, ki bo po novem Čančarjev soigralec pri Portlandu.

Preveč trgovsko naravnani niso bili niti pri Dallasu. Kot je bilo že jasno, je, tudi uradno, pogodbo z Mavericksi sklenil latvijski orjak Kristaps Porzingis, ki je s klubom podpisal petletno pogodbo. V Teksasu pa se je Doniću pridružil tudi srbski reprezentant, 222 centimetrov visoki Boban Marjanović, ki je v prejšnji sezoni najprej igral za Los Angeles Clippers, drugi del sezone pa je preigral v Philadelphii.

Po napovedih strokovnjakov zaradi slabega poletnega trgovanja klubi slovenskih košarkarjev v novi sezoni ne bodo posegli prav visoko. Med glavne favorite pa naj bi spadali obe ekipi iz Los Angelesa, ki sta v poletnem prestopnem roku pobrali smetano.

NBA ekipe pred začetkom sezone 2019/2020:

KLUB OSTALI PRIŠLI ODŠLI Dallas Mavericks José Juan Barea, Ryan Broekhoff, Jalen Brunson, Luka Dončić, Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway Jr., Justin Jackson, Maxi Kleber, Courtney Lee, Kristaps Porzingis, Dwight Powell, Kostas Antetokounmpo, Daryl Macon Seth Curry (POR), Boban Marjanović (PHI), Delon Wright (MEM) Trey Burke (PHI), Devin Harris, Salah Mejri, Dirk Nowitzki Miami Heat Bam Adebayo, Goran Dragić, James Johnson, Kelly Olynyk, Dion Waiters, Justise Winslow, Derrick Jones Jr., Yante Maten, Kendrick Nunn, Duncan Robinson Jimmy Butler (PHI), Tyler Herro (R), Meyers Leonard (POR), KZ Okpala (R) Ryan Anderson, Josh Richardson (PHI), Hassan Whiteside (POR) Denver Nuggets Will Barton, Malik Beasley, Torrey Craig, Gary Harris, Juancho Hernangómez, Nikola Jokić, Paul Millsap, Monte Morris, Jamal Murray, Mason Plumlee, Michael Porter Jr., Jarred Vanderbilt, Thomas Welsh Jerami Grant (OKC), Vlatko Čančar (Burgos) Brandon Goodwin, Tyler Lydon (SAC), Trey Lyles (SAS), Isaiah Thomas (WAS) Atlanta Hawks DeAndre' Bembry, John Collins, Kevin Huerter, Alex Len, Trae Young, Jaylen Adams Charlie Brown (R), Allen Crabbe (BKN), Bruno Fernando (R), De'Andre Hunter (R), Damian Jones (GSW), Jabari Parker (WAS), Chandler Parsons (MEM), Cam Reddish (R), Evan Turner (POR) Justin Anderson, Kent Bazemore (POR), Vince Carter, Deyonta Davis (HOU), Dewayne Dedmon (SAC), Isaac Humphries, Miles Plumlee (MEM), Alex Poythress, Taurean Prince (BKN), Omari Spellman (GSW) Boston Celtics Jaylen Brown, Gordon Hayward, Semi Ojeleye, Marcus Smart, Jayson Tatum, Daniel Theis, Brad Wanamaker, Robert Williams Enes Kanter (POR), Romeo Langford (R), Vincent Poirier (R), Kemba Walker (CHA), Tremont Waters (R), Grant Williams (R) Aron Baynes (PHX), P.J. Dozier, Jonathan Gibson, Al Horford (PHI), R.J. Hunter, Kyrie Irving (BKN), Marcus Morris (NYK), Terry Rozier (CHA), Guerschon Yabusele Brooklyn Nets Jarrett Allen, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Rodions Kurucs, Caris LeVert, Dzanan Musa, Theo Pinson Wilson Chandler (LAC), Nicolas Claxton (R), Kevin Durant (GSW), Kyrie Irving (BOS), DeAndre Jordan(NYK), David Nwaba (CLE), Taurean Prince (ATL), Garrett Temple (LAC) DeMarre Carroll (SAS), Allen Crabbe (ATL), Ed Davis (UTA), Jared Dudley (LAL), Treveon Graham (MIN), Rondae Hollis-Jefferson (TOR), Shabazz Napier (MIN), D'Angelo Russell (GSW), Alan Williams Boston Celtics Nicolas Batum, Bismack Biyombo, Miles Bridges, Devonte' Graham, Willy Hernangómez, Michael Kidd-Gilchrist, Malik Monk, Marvin Williams, Cody Zeller, Dwayne Bacon Robert Franks (R), Terry Rozier (BOS), P.J. Washington (R) Joe Chealey, Frank Kaminsky (PHX), Jeremy Lamb (IND), Shelvin Mack, J.P. Macura, Tony Parker, Kemba Walker (BOS) Chicago Bulls Ryan Arcidiacono, Antonio Blakeney, Wendell Carter Jr., Kris Dunn, Cristiano Felicio, Chandler Hutchison, Zach LaVine, Lauri Markkanen, Otto Porter, Denzel Valentine Daniel Gafford (R), Luke Kornet (NYK), Adam Mokoka (R), Tomas Satoransky (WAS), Coby White (R), Thaddeus Young (IND) Rawle Alkins, Shaquille Harrison, Walter Lemon Jr., Robin Lopez (MIL), Timothe Luwawu, Brandon Sampson, Wayne Selden Cleveland Cavaliers Jordan Clarkson, Matthew Dellavedova, John Henson, Brandon Knight, Kevin Love, Larry Nance, Jr., Cedi Osman, Collin Sexton, Tristan Thompson, Ante Žižić, J.R. Smith Darius Garland (R), Kevin Porter Jr. (R), Dean Wade (R), Dylan Windler (R) Deng Adel, Jaron Blossomgame, Marquese Chriss, Channing Frye, David Nwaba (BKN), Nik Stauskas Detroit Pistons Bruce Brown, Andre Drummond, Langston Galloway, Blake Griffin, Reggie Jackson, Luke Kennard, Thon Maker, Svi Mykhailiuk, Khyri Thomas Jordan Bone (R), Sekou Doumbouya (R), Tim Frazier (MIL), Louis King (R), Markieff Morris (OKC), Derrick Rose (MIN), Tony Snell (MIL) José Manuel Calderón, Wayne Ellington (NYK), Jon Leuer, Zach Lofton, Zaza Pachulia, Glenn Robinson III (GSW), Ish Smith (WAS), Isaiah Whitehead Golden State Warriors Stephen Curry, Jacob Evans, Draymond Green, Kevon Looney, Klay Thompson, Alfonzo McKinnie Ky Bowman (R), Alec Burks (SAC), Willie Cauley-Stein (SAC), Eric Paschall (R), Jordan Poole (R), Glenn Robinson III (DET), D'Angelo Russell (BKN), Alen Smailagić (R), Omari Spellman (ATL), Julian Washburn(MEM) Jordan Bell (MIN), Andrew Bogut, Quinn Cook (LAL), DeMarcus Cousins (LAL), Marcus Derrickson, Kevin Durant (BKN), Andre Iguodala (MEM), Jonas Jerebko, Damian Jones (ATL), Damion Lee, Shaun Livingston Houston Rockets Clint Capela, Eric Gordon, Gerald Green, James Harden, Danuel House, Austin Rivers, P.J. Tucker, Chris Chiozza, Gary Clark, Michael Frazier, Isaiah Hartenstein Tyson Chandler (LAL), Deyonta Davis (ATL), Russell Westbrook (OKC) Trevon Duval, Vincent Edwards, Kenneth Faried, Nene Hilario, Chris Paul (OKC), Iman Shumpert Indiana Pacers Aaron Holiday, T.J. Leaf, Doug McDermott, Victor Oladipo, Domantas Sabonis, Edmond Sumner, Myles Turner, Alize Johnson Aaron Holiday, T.J. Leaf, Doug McDermott, Victor Oladipo, Domantas Sabonis, Edmond Sumner, Myles Turner, Alize Johnson Bojan Bogdanović (UTA), Darren Collison, Tyreke Evans, Cory Joseph (SAC), Wesley Matthews (MIL), Kyle O'Quinn (PHI), Davon Reed, Thaddeus Young (CHI) Los Angeles Clippers Patrick Beverley, JaMychal Green, Montrezl Harrell, Rodney McGruder, Jerome Robinson, Landry Shamet, Louis Williams, Ivica Zubac Amir Coffey (R), Paul George (OKC), Moe Harkless (POR), Mfiondu Kabengele (R), Kawhi Leonard (TOR), Terance Mann (R) Wilson Chandler (BKN), Ángel Delgado, Danilo Gallinari (OKC), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Johnathan Motley, Garrett Temple (BKN), Sindarius Thornwell, Tyrone Wallace (MIN) Los Angeles Lakers Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, LeBron James, Kyle Kuzma, JaVale McGee, Rajon Rondo Avery Bradley (MEM), Quinn Cook (GSW), DeMarcus Cousins (GSW), Troy Daniels (PHX), Anthony Davis (NOP), Jared Dudley (BKN), Danny Green (TOR), Talen Horton-Tucker (R), Zach Norvell Jr. (R), Dwight Howard (MEM) Lonzo Ball (NOP), Isaac Bonga (WAS), Reggie Bullock (NYK), Tyson Chandler (HOU), Josh Hart (NOP), Brandon Ingram (NOP), Mike Muscala (OKC), Lance Stephenson, Moritz Wagner (WAS), Jonhathan Williams Memphis Grizzlies Kyle Anderson, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr., Jonas Valanciunas, Bruno Caboclo, Ivan Rabb, Yuta Watanabe Grayson Allen (UTA), Brandon Clarke (R), Jae Crowder (UTA), Marko Gudurić (R), Solomon Hill (NOP), Dwight Howard (WAS), Andre Iguodala (GSW), Josh Jackson (PHX), Tyus Jones (MIN), John Konchar (R), De'Anthony Melton (PHX), Ja Morant (R), Miles Plumlee (ATL) Avery Bradley (LAL), Jevon Carter (PHX), Mike Conley (UTA), Tyler Dorsey, Justin Holiday, C.J. Miles(WAS), Joakim Noah, Chandler Parsons (ATL), Julian Washburn (GSW), Delon Wright (DAL), Tyler Zeller Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, Eric Bledsoe, Sterling Brown, Pat Connaughton, Donte DiVincenzo, George Hill, Ersan Ilyasova, Brook Lopez, Khris Middleton, D.J. Wilson Thanasis Antetokounmpo, Robin Lopez (CHI), Wesley Matthews (IND) Malcolm Brogdon (IND), Bonzie Colson, Tim Frazier (DET), Pau Gasol, Nikola Mirotić, Tony Snell (DET) Minnesota Timberwolves Keita Bates-Diop, Robert Covington, Gorgui Dieng, Josh Okogie, Jeff Teague, Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins Jordan Bell (GSW), Jarrett Culver (R), Treveon Graham (BKN), Jake Layman (POR), Shabazz Napier (BKN), Naz Reid (R), Noah Vonleh (NYK), Tyrone Wallace (LAC) Jerryd Bayless, Mitch Creek, Luol Deng, Taj Gibson (NYK), Tyus Jones (MEM), Cameron Reynolds, Derrick Rose (DET), Dario Šarić (PHX), Jared Terrell, Anthony Tolliver (POR), C.J. Williams New Orleans Pelicans Jrue Holiday, Frank Jackson, Darius Miller, E'Twaun Moore, Jahlil Okafor, Kenrich Williams, Christian Wood Nickeil Alexander-Walker (R), Lonzo Ball (LAL), Derrick Favors (UTA), Josh Hart (LAL), Jaxson Hayes (R), Brandon Ingram (LAL), Nicolo Melli (R), J.J. Redick (PHI), Zion Williamson (R) Dairis Bertans, Trevon Bluiett, Ian Clark, Anthony Davis (LAL), Cheick Diallo, Solomon Hill (MEM), Stanley Johnson (TOR), Elfrid Payton (NYK), Julius Randle (NYK) New York Knicks Kevin Knox, Frank Ntilikina, Mitchell Robinson, Dennis Smith Jr., Allonzo Trier, Damyean Dotson RJ Barrett (R), Ignas Brazdeikis (R), Reggie Bullock (LAL), Wayne Ellington (DET), Taj Gibson (MIN), Marcus Morris (BOS), Elfrid Payton (NOP), Bobby Portis (WAS), Julius Randle (NOP) Kadeem Allen, Henry Ellenson, Billy Garrett, Mario Hezonja (POR), Isaiah Hicks, John Jenkins, DeAndre Jordan (BKN), Luke Kornet (CHI), Emmanuel Mudiay (UTA), Lance Thomas, Noah Vonleh (MIN) Oklahoma City Thunder Steven Adams, Hamidou Diallo, Terrance Ferguson, Nerlens Noel, Patrick Patterson, André Roberson, Dennis Schröder, Deonte Burton, Abdel Nader Darius Bazley (R), Luguentz Dort (R), Danilo Gallinari (LAC), Shai Gilgeous-Alexander (LAC), Mike Muscala (LAL), Chris Paul (HOU) Jawun Evans, Raymond Felton, Paul George (LAC), Jerami Grant (DEN), Donte Grantham, Markieff Morris (DET), Russell Westbrook (HOU) Orlando Magic D.J. Augustin, Mohamed Bamba, Khem Birch, Michael Carter-Williams, Evan Fournier, Melvin Frazier, Markelle Fultz, Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Wesley Iwundu, Terrence Ross, Nikola Vučević Al-Farouq Aminu (POR) Troy Caupain, Jerian Grant, Jarell Martin, Timofey Mozgov Philadelphia 76ers Jonah Bolden, Joel Embiid, James Ennis, Tobias Harris, Shake Milton, Mike Scott, Ben Simmons, Zhaire Smith Al Horford (BOS), Raul Neto (UTA), Kyle O'Quinn (IND), Norvel Pelle (R), Josh Richardson (MIA), Marial Shayok (R), Matisse Thybulle (R) Jimmy Butler (MIA), Haywood Highsmith, Amir Johnson, Furkan Korkmaz, Boban Marjanović (DAL), T.J. McConnell (IND), Greg Monroe, J.J. Redick (NOP), Jonathon Simmons Phoenix Suns Deandre Ayton, Devin Booker, Mikal Bridges, Tyler Johnson, Élie Okobo, Kelly Oubre Aron Baynes (BOS), Jevon Carter (MEM), Ty Jerome (R), Cameron Johnson (R), Frank Kaminsky (CHA), Jalen Lecque (R), Ricky Rubio (UTA), Dario Sarić (MIN) Dragan Bender, Jamal Crawford, Troy Daniels (LAL), Jimmer Fredette, Richaun Holmes (SAC), Josh Jackson (MEM), George King, De'Anthony Melton (MEM), Ray Spalding, T.J. Warren (IND) Portland Trail Blazers Zach Collins, Rodney Hood, Skal Labissiere, Damian Lillard, C.J. McCollum, Jusuf Nurkić, Anfernee Simons, Gary Trent Jr. Kent Bazemore (ATL), Mario Hezonja (NYK), Jaylen Hoard (R), Nassir Little (R), Anthony Tolliver (MIN), Hassan Whiteside (MIA) Al-Farouq Aminu (ORL), Seth Curry (DAL), Moe Harkless (LAC), Enes Kanter (BOS), Jake Layman (MIN), Meyers Leonard (MIA), Evan Turner (ATL) Sacramento Kings Marvin Bagley III, Harrison Barnes, Nemanja Bjelica, Bogdan Bogdanović, Yogi Ferrell, De'Aaron Fox, Harry Giles, Buddy Hield, Caleb Swanigan, B.J. Johnson Trevor Ariza (WAS), Dewayne Dedmon (ATL), Kyle Guy (R), Richaun Holmes (PHX), Justin James (R), Cory Joseph (IND), Tyler Lydon (DEN) Corey Brewer, Alec Burks (GSW), Willie Cauley-Stein (GSW), Wenyen Gabriel, Kosta Koufos, Frank Mason III, Troy Williams San Antonio Spurs LaMarcus Aldridge, Marco Belinelli, DeMar DeRozan, Bryn Forbes, Rudy Gay, Chimezie Metu, Patrick Mills, Dejounte Murray, Jakob Pöltl, Lonnie Walker, Derrick White DeMarre Carroll (BKN), Keldon Johnson (R), Trey Lyles (DEN), Luka Samanić (R), Quinndary Weatherspoon (R) Davis Bertans (WAS), Dante Cunningham, Drew Eubanks, Ben Moore, Donatas Motiejunas, Quincy Pondexter Toronto Raptors OG Anunoby, Marc Gasol, Serge Ibaka, Kyle Lowry, Patrick McCaw, Norman Powell, Pascal Siakam, Fred VanVleet, Chris Boucher (NG), Malcolm Miller Terence Davies (R), Rondae Hollis-Jefferson (BKN), Stanley Johnson (NOP), Matt Thomas (R) Danny Green (LAL), Kawhi Leonard (LAC), Jeremy Lin, Jordan Loyd, Jodie Meeks, Eric Moreland Utah Jazz Tony Bradley, Dante Exum, Rudy Gobert, Joe Ingles, Donovan Mitchell, Georges Niang, Royce O'Neale Bojan Bogdanović (IND), Mike Conley (MEM), Ed Davis (BKN), Jeff Green (WAS), Emmanuel Mudiay (NYK) Grayson Allen (MEM), Tyler Cavanaugh, Jae Crowder (MEM), Derrick Favors (NOP), Kyle Korver, Naz Mitrou-Long, Raul Neto (PHI), Ricky Rubio (PHX), Thabo Sefolosha, Ekpe Udoh Washington Wizards Bradley Beal, Troy Brown, Thomas Bryant, Ian Mahinmi, John Wall, Jordan McRae, Tarik Phillip Davis Bertans (SAS), Isaac Bonga (LAL), Rui Hachimura (R), Jemerrio Jones, C.J. Miles (MEM), Justin Robinson (R), Ish Smith (DET), Isaiah Thomas (DEN), Moritz Wagner (LAL) Trevor Ariza (SAC), Sam Dekker, Jeff Green (UTA), Dwight Howard (MEM), Jabari Parker (ATL), Bobby Portis (NYK), Chasson Randle, Devin Robinson, Tomas Satoransky (CHI)

R - Rookie (novinec)

