Začetek sezone brez nove zvezde lige

Novinec New Orleans Pelicans Zion Williamson, od katerega tako v klubu kot v javnosti veliko pričakujejo, bo moral po tem, ko je v ponedeljek prestal operacijo kolena, počivati do dva meseca. Prvi izbor zadnjega nabora bo tako izpustil začetek nove, zanj prve, sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA.

Zle slutnje so se uresničile. Zion Williamson ima natrgan meniskus. Izpustil bo začetek sezone in predvidoma prvih 20 tekem sezone, v kateri naj bi naskakoval lovoriko novinca leta.

Williamson je v petek zaradi bolečin prestal teste desnega kolena in zdravniki so predlagali atroskopsko operacijo, ki so jo kirurgi v ponedeljek uspešno opravili. Gre za isto koleno, s katerim je 19-letnik imel težave že na kolidžu, ko si ga je zvil.

New Orleans bo v noči na sredo po slovenskem času igral otvoritveno tekmo nove sezone proti branilcem naslova Torontu in Williamsonov debi je bil močno pričakovan. Namesto tega bo treba na njegov prvi nastop v ligi NBA še malo počakati, v štirih pripravljalnih tekmah pa je več kot resno opozoril nase s povprečjem 23,3 točke, 6,5 skoka in 2,3 podaje.